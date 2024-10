Círio 2024: procissões têm aumento de público de 10% neste ano, avalia DFN

As procissões do Círio 2024 tiveram um crescimento de 10% em relação às romarias do ano passado. A estimativa foi detalhada pelo diretor coordenador da festa, Antônio Salame, durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28), realizada após o Recírio, marcando o encerramento da quadra nazarena. Os demais números oficiais com o quantitativo de participantes das peregrinações ainda serão consolidados e apresentados pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

Na ocasião, foi apresentado um balanço final da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, com dados dos eventos realizados e perspectivas para a festividade de 2025. Estiveram presentes o diretor coordenador do Círio 2024, Antônio Salame; o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro; e o novo diretor coordenador do Círio (biênio 2025/2026), Antônio Sousa, que foi apresentado no último domingo (27).

“Apresentamos, ainda, um número preliminar da quantidade de público estimado [nas procissões]. Ainda vamos fazer, baseado em imagens de drones com o volume de pessoas que ocuparam as ruas, uma estimativa mais precisa já com a Polícia Militar, com o Dieese e com a própria diretoria do Ciro. Mas acreditamos que houve uma média de crescimento na ordem de 10%, pelo menos, em todas as romarias, mesmo na romaria fluvial que houve uma menor quantidade de barcos inscritos”, detalha Salame.

Na avaliação de Dom Antônio de Assis Ribeiro, esses números representam a grandeza, a beleza e o impacto social do Círio. E ele enfatiza que o tema do Círio deste ano deixa uma mensagem aos cristãos. “Eu creio que o tema do Círio deste ano foi muito significativo, principalmente porque nos fez entrar em sintonia com aquilo que a igreja está vivendo, Papa Francisco quer uma igreja mais sinodal e mais aberta. E essa igreja deve caminhar em formato de procissão em prol da beleza da santidade”, pontua.

Balanço

Além desse panorama geral, também durante a coletiva, Salame também detalhou as demais estimativas preliminares de cada uma das procissões - baseadas nos números apresentados no ano passado. O destaque é para as peregrinações com maior número de público, sendo a Grande Procissão com 2,3 milhões de pessoas; Trasladação (1,9 milhões de pessoas); Traslado para Ananindeua (1,5 milhões de pessoas); e Romaria Rodoviária (700 mil pessoas).

Um dos destaques é para a Trasladação, que, de acordo com o diretor coordenador, é a Romaria que mais tem crescido em número de público. “O público [da Trasladação] é uma impressão da Guarda [de Nazaré], da Polícia Militar, dos agentes de segurança e de saúde, é que esteja beirando o Círio. A estimativa é que esteja beirando os 2 milhões. As pessoas estão piscando muito mais essa romaria, que avançou demais. E foi uma das romarias que mais atrasou, um tempo quase o do Círio”, pontua.

Salame também frisou que, neste ano, houve uma diminuição de embarcações inscritas na Romaria Fluvial, um total de 210, Salame destaca, no entanto, para o crescimento de caravanas: “Houve um aumento na quantidade de excursões. Também tivemos um aumento na quantidade de inscrições de embarcações de grande porte, que são acima de 100 pessoas. Também tinha embarcações de mil pessoas. Muitas embarcações com 500 e 600 pessoas”, detalha Antônio.

Turistas

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) apresentados na coletiva, no período da quadra nazarena, Belém recebeu cerca de 90 mil pessoas vindas de fora do Pará. Já os gastos dos visitantes totalizaram R$ 189 milhões - representando um aumento de 12% em comparação ao ano passado. Ainda segundo o balanço do Dieese, houve uma injeção econômica - no setor formal e informal - de cerca de R$ 1 bilhão durante a festividade de Nossa Senhora de Nazaré.

Ainda de acordo com Salame, durante os festejos do Círio, a cidade também recebeu um fluxo ainda maior de turistas também com relação à Romaria Fluvial. “Pelos depoimentos dos agentes das salas de turismo, eles nos informaram que houve uma maior quantidade de caravanas e de turistas inscritos”. “Essa média de crescimento também baseia-se nessa quantidade de voos e de públicos nos aeroportos. A gente ouviu os depoimentos de hotéis”, completa.

Sobre a perspectiva para o Círio do próximo ano, o novo diretor coordenador do Círio (biênio 2025/2026), Antônio Sousa, destaca que se sente grato em assumir essa missão. ”Que eu possa estar sempre segurando nas mãos de Nossa Senhora e sendo iluminado por Deus. O trabalho que o Salame fez foi maravilhoso. E vamos dar continuidade, principalmente, nessa perseverança à oração. Isso para gente é um caminho para ter sucesso. Vamos preparar um Círio abençoado”, enfatiza.