O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Um dos símbolos do Círio de Nazaré, vendas de fitinhas cresce neste mês de setembro

São várias cores e mensagens presentes nas fitinhas, uma para cada romeiro nas festividades do Círio de Nazaré

Madson Sousa / Especial para O Liberal

Um dos artigos religiosos presentes no Círio de Nossa Senhora de Nazaré, as fitinhas coloridas podem simbolizar proteção, fé, pagamento de promessas ou realização de pedidos. A proximidade da realização do evento, em Belém, movimenta o comércio, artesãos e empreendedores que já sentem o aumento na procura por itens religiosos. 

O artesão José Antônio dos Santos Mendonça já trabalha com a confecção de fitinhas coloridas para o Círio há 20 anos e conta que o negócio garante uma fonte de renda capaz de manter a família durante todo o ano. Da dificuldade em conseguir uma colocação no mercado de trabalho, o artesão encontrou nos artigos religiosos uma saída para equilibrar a situação financeira. 

image O artesão encontrou nos artigos religiosos uma saída para equilibrar a situação financeira (Carmem Helena / O Liberal)

“Me dediquei a fazer isso e as pessoas foram divulgando, aparecendo mais gente, todo ano surgem mais clientes. Faço as fitinhas só para o Círio, às vezes aparece alguém do interior, de alguma festividade pedindo, mas a maioria é só para o Círio.”

São várias cores e mensagens presentes nas fitinhas, uma para cada romeiro nas festividades do Círio de Nazaré. As mais procuradas são a vermelha, laranja, lilás, rosa e roxa a um preço médio de quatro fitas por R$1 real. A produção das fitinhas tem um horário específico, devido ao calor a tinta pode derreter na hora da confecção, por isso o ideal é que os trabalhos se concentram no período da noite, chegando atravessar a madrugada.

Quem também trabalha na produção dos artigos religiosos é Valdiane dos Santos Serrão que ao lado do marido chega a produzir mais de 100 mil fitinhas na época da festividade de Nazaré. O empreendimento contribui no sustento e está ajudando na reforma da casa da família. 

“Produzimos mais de 100 mil fitinhas, só na etapa que estamos tem 20 mil, fora os que ainda temos para pintar de outras pessoas. São muitos pedidos, para lojas, casas, então trabalhamos para revenda e também para vendermos. Só esse ano tivemos um aumento de 50% nas vendas e graças a Deus a demanda foi melhor. É com esse dinheiro que estamos arrumando a casa, que nos mantém muito bem durante todo o ano.”

O servidor público Thiago Costa sempre compra as fitinhas nas proximidades da Basílica de Nazaré, para ele o item representa uma ligação de fé com a virgem Maria. “O Círio é uma energia que se une ao céu e as fitinhas estão presentes na minha vida desde criança, minha família sempre comprou e isso foi ultrapassando as gerações, através desses pedidos da fitinha eu já alcancei muitas conquistas e bênçãos, a simbologia das fitinhas com certeza é algo muito cheio de energia.”

O potencial para o turismo religioso

Já para o professor e doutor em história, Smile Golobovalente, a cidade tem um grande potencial no turismo religioso já que a cidade abriga igrejas históricas de grande valor arquitetônico e espiritual, como a Basílica de Nazaré, Santo Alexandre, Mercês, Santana, Carmo e a Catedral da Sé, que enriquecem a experiência dos visitantes. 

“Além disso, Belém pode se consolidar como porta de entrada do turismo religioso no estado do Pará, conectando-se a outras celebrações expressivas como a Marujada de Bragança, fortalecendo um circuito de fé, cultura e identidade amazônica.”

Ele também argumenta que a venda de artigos religiosos têm grande potencial para aquecer o comércio em Belém, especialmente nesse período em que a cidade atrai milhares de fiéis e turistas em busca de lembranças da celebração. 

“Essa intensa demanda impulsiona as vendas de lojas, ambulantes e artesãos locais, movimentando diversos setores da economia. Inclusive, esse potencial poderia ser melhor explorado ao longo de todo o ano, em articulação com o turismo religioso.”

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura e Atacadão, além do apoio da Vale.

