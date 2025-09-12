A um mês do Círio de Nazaré, devotos já iniciam preparativos para a festa em Belém

Nesta sexta-feira (12), a um mês do Círio de Nazaré, Belém já começa a se transformar por conta da maior manifestação religiosa da Amazônia. As ruas ganham cores e símbolos da manifestação de fé, enquanto as casas dos devotos já têm decorações em homenagem à Virgem de Nazaré, especialmente pelas novenas em diversos bairros, que reúnem famílias e comunidades em louvor à padroeira. É o caso do publicitário Paulo André Marques, que há mais de 20 anos ornamenta a casa da família para essa época do ano.

O que começou ainda na infância acompanhou Paulo por toda a vida. Hoje, aos 36 anos, o publicitário não abre mão dessa tradição, que, segundo ele, é repleta de memória afetiva. Devoto fervoroso de Nossa Senhora de Nazaré, desde a entrada de sua casa a decoração já remete ao Círio, com fitinhas amarradas no portão. Na sala de estar, a ornamentação ganha ainda mais vida com bonecos personalizados que formam a Grande Romaria, além de diversas imagens da padroeira.

“O Círio sempre esteve presente na vida da minha família desde que eu me entendo por gente, porque eu sou de uma família católica. Sempre tivemos aqueles momentos especiais de nos reunir para a novena, acompanhar a Trasladação e o Círio. Ou pelo menos veio a passagem da Santa. E, depois, o tradicional almoço de domingo. Depois dos meus 15 anos, comecei a ir sozinho às procissões, a frequentar mais a igreja. Fui tomado por viver intensamente o Círio”, afirma.

A ideia de enfeitar onde mora partiu do próprio Paulo, que, por morar afastado de onde ocorre a procissão do domingo, decidiu, junto da mãe, trazer o Círio para dentro de casa. “Quando eu tinha 15 anos, dei a ideia de enfeitarmos a casa, porque eu não moro perto do trajeto do Círio. É uma forma de homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, não importa onde eu esteja. Eu e minha mãe nos juntamos para organizar. Também faço questão de colocar o cartaz. Gosto de receber a santinha quando ela vem para a novena, ver a toalha de mesa que vamos enfeitar. Sempre vi a minha mãe fazendo isso”, conta.

Simbolismo

“O que não falta todo ano na decoração é a nossa ‘mini procissão’, que já virou uma procissão gigante; as fitas também fazem parte da decoração a minha vida inteira. Não tem como passar o Círio sem fita e também fazer alguma referência à corda. Paguei uma promessa na corda pela saúde da minha mãe há 12 anos. Isso ainda mexe muito comigo. A corda tem que estar representada em algum lugar dessa casa”, acrescenta Paulo, ao lembrar que tem uma coleção de camisas do Círio e até mesmo produz as próprias peças.

Na decoração, cada detalhe importa, como explica Paulo: “Tem os carros, os promesseiros, inclusive algumas peças icônicas como o promesseiro que usa roupa de caranguejo. Ainda tem o vendedor de água, o cinegrafista da TV Liberal. São objetivos icônicos para representar, de fato, o Círio. Também fazem parte da decoração os objetos que lembram uma roda de carimbó, misturando com a nossa culinária, que é mais ou menos para reverenciar a nossa cultura. E ainda, a representação do Círio fluvial”, observa.

“Quando chega dia 10 de setembro, mais ou menos, eu monto, porque não posso passar do dia 15 sem a decoração. Nessa data, tem que estar tudo decorado, porque temos que anunciar que o Círio está chegando. Até o cheiro da casa muda. O aromatizador de ambiente que usamos nessa época é de patchouli, porque tudo tem que fazer uma referência regional”, comenta.

Círio Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

Memória afetiva

Paulo destaca a importância de viver a quadra nazarena: “O Círio tem aquele apelo de memória afetiva, mas também tem um apelo de renovação: da fé, dos laços, do compromisso consigo mesmo. Como muita gente comemora o Ano Novo, no dia 31 de dezembro, o meu Ano Novo é no Círio. É quando eu paro, penso, reflito e aí eu vou começar um novo ciclo, esperando um novo Círio, mas esse novo ciclo eu quero ser melhor do que o anterior”, relata o devoto.

Esperando as procissões, Paulo comenta que, para este ano, ele espera um Círio de muita paz. Ele lembra que seus pais não acompanham mais o Círio presencialmente, preferindo assistir de casa ou de outro lugar, mas sem deixar de viver a fé. Eles assistem juntos à passagem da procissão no traslado para Ananindeua, acompanhando a chegada da imagem da padroeira no Hospital Ophir Loyola, onde sua mãe fez radioterapia. Esse é um momento de grande emoção e agradecimento.

Decoração na casa de Paulo é feita por ele e pela mãe (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

“Para este ano, eu aguardo um Círio muito bonito. Eu acho que estão tentando confundir muito como sendo o Círio da COP, mas é o Círio de Nazaré no ano em que vai ter COP em Belém. São coisas diferentes”, observa Paulo. “Agora, nesa época do ano, já até extrapola as expectativas também, porque já teve a entrega da Basílica, a subida da imagem pro Glória, acontece muita coisa já em setembro”, completa.

Confira a agenda do Círio 2025:

Setembro

16/9 - 19h30 - Lançamento das camisas do Círio de Remo, Paysandu, Tuna e Vasco na Casa de Plácido

20/9 - 15h - Formação dos alunos das escolas que conduzem os carros de promessas na Casa de Plácido

21/9 - 8h - Prova do Concurso de Redação no auditório Paulo Apóstolo no Centro Social

24/9 - 19h - Coletiva oficial sobre o Círio 2025, com a entrega do roteiro oficial de todas as procissões e presença de todos os órgãos de segurança e saúde no auditório Dom Zico no Centro Social

25/9 - 18h - Previsão de Abertura do Arraial 2025

27/9 - 8h - Manhã dos Eleitos na Fazenda Esperança, em Mosqueiro

Outubro

07/10 – 18h (Missa) / 19h (Cerimônia) – Abertura Oficial do Círio

08/10 – 19h – Traslado dos Carros

09/10 – 18h – Missa de Apresentação do Manto

10/10 – 7h – Traslado para Ananindeua e Marituba

11/10 – 5h30 – Romaria Rodoviária

11/10 – 9h – Romaria Fluvial

11/10 – 11h – Moto Romaria

11/10 – 16h30 (Missa) / 17h (Procissão) – Trasladação

12/10 – 6h (Missa) / 7h (Procissão) – Círio de Nazaré

18/10 – 8h – Ciclo Romaria

18/10 – 16h – Romaria da Juventude

19/10 – 7h (Missa) / 8h (Procissão) – Romaria das Crianças

25/10 – 5h30 – Romaria dos Corredores

25/10 – 8h – Romaria da Acessibilidade

26/10 – 8h – Procissão da Festa

27/10 – 7h (Missa) / 8h (Procissão) – Recírio