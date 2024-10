Calouros penduram placas na Basílica de Nazaré em agradecimento por aprovação no vestibular

Maior procissão de fé do Brasil e uma das maiores do mundo, o Círio de Nazaré é um período de renovação de fé, de pedidos e, sobretudo, agradecimento pelas graças alcançadas por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Durante o período mariano, os devotos mantêm a forte tradição de amarrar as fitinhas do Círio nas grades da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém.

A proteção da igreja fica ornamentada com várias fitas, das mais diversas cores, pedindo e agradecendo a Virgem Maria. Em 2024, uma nova decoração chamou atenção do local: placas de calouros em agradecimento por aprovação no vestibular em instituições públicas e privadas.

São dezenas as placas com o nome dos cursos: Medicina, Direito, Geografia, Serviço Social, Educação Física, etc. A placa de Estética e Cosmética foi até decorada com imagens remetentes ao curso. Veja algumas fotos:

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)