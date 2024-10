O que é a fitinha do Círio? Saiba mais sobre o significado dessa tradição

Durante o Círio, celebração em honra à Nossa Senhora de Nazaré, a entrada da Basílica Santuário se enche de cor com as fitinhas tradicionais da festa. O símbolo de fé também é presente no pulso dos fiéis, que o usam para fazer promessas, agradecimentos e pedidos à Rainha da Amazônia. A crença católica afirma que as fitas são uma forma de manter a ligação com o sagrado, o divino.

O uso das fitinhas da maior manifestação católica do Brasil ocorre desde o primeiro Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 1793. A aplicação do adereço também pode ser para decorar os pés da imagem que se tem em casa ou ornamentar ambientes, chaveiros e bolsas, por exemplo. A tradição inclui deixar que a fitinha da Padroeira dos Paraenses saia por si só de onde foi amarrada, fazendo com que a promessa se cumpra.

Qual o significado da fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré?

A fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é uma das representações de fé dos devotos, considerada uma piedade popular. Segundo o Documento de Aparecida (DA), 258, “esta maneira de expressar a fé está presente de diversas formas em todos os setores sociais, em uma multidão que merece nosso respeito e carinho, porque sua piedade reflete uma sede de Deus que somente os pobres e simples podem conhecer.” Aqueles que a usam demonstram a crença na santa por meio de promessas, agradecimentos e pedidos.

Como escolher fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré?

As fitinhas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré podem ser das mais variadas cores. No geral, o símbolo contém a frase “Lembrança de Nsa. Sra. de Nazaré Padroeira dos Paraenses” ou “Lembrança do Círio de Nsa. Sra. de Nazaré Padroeira dos Paraenses”. O item também é usado para presentear pessoas queridas que estiveram ou não na celebração.

Cada cor da fita do Círio possui um significado. Por exemplo, a verde simboliza esperança, enquanto a azul é usada para pedir força. Por outro lado, a amarela é usada para prosperidade e branca, tradicionalmente associada à paz, é indicada para esse fim. A cor rosa é, normalmente, ligada ao amor. A escolha da fita ocorre de acordo com a promessa, agradecimento ou pedido do fiel.

O uso das fitinhas de Nossa Senhora de Nazaré pode ser associado a promessas, agradecimentos ou pedidos (Ivan Duarte)

Como usar a fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré?

Ao usar a fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o devoto deve fazer três nós. A cada nó, uma promessa, agradecimento ou pedido é proferido, direcionado à Padroeira dos Paraenses. A fita não pode ser retirada, logo, é necessário esperar que ela saia por conta própria para que a prece seja atendida.

Onde comprar a fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré?

A fitinha do Círio de Nossa Senhora de Nazaré fica disponível em lojas de artigos católicos e em pontos de vendas de ambulantes, especialmente nas redondezas da Basílica Santuário, localizada na avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1300, bairro de Nazaré.

O que acontece com as fitinhas do Círio de Nossa Senhora de Nazaré após serem retiradas da entrada da Basílica Santuário?

A cada seis meses as fitinhas de Nossa Senhora de Nazaré são retiradas da entrada da Basílica Santuário, em Belém do Pará. A ação é feita para liberar espaço a novas promessas, agradecimentos e pedidos. Em seguida, as fitas são levadas a uma cerimônia de queima. O ato é conduzido por autoridades da Basílica Santuário e simboliza a fé acolhida por Deus.

As fitinhas, após serem retiradas da frente da Basílica Santuário de Nazaré, são queimadas em ação sagrada (Reprodução / Ascom Basílica Santuário de Nazaré)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)