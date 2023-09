Fitinhas de Nazaré dão colorido de fé ao portão da Basílica

A tradição de amarrar fitas nos punhos e nos portões das igrejas católicas é um costume popular em todo o Brasil e, sem dúvida, é presente na vida dos fiéis paraenses. Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré utilizam pedaços de tecido com cerca de 40 centímetros para amarrar nas estruturas ao redor da Basílica Santuário de Nazaré e da Praça Santuário. O ato pode estar relacionado a algum pedido especial ou agradecimento pela intercessão mariana em uma graça alcançada.

A representante comercial Patrícia Santana veio de São Paulo a trabalho. De passagem pela Basílica, ficou encantada com o colorido vivo nos portões de ferro. Emocionada, fez uma oração em silêncio ao colocar uma fitinha. O pedido de intervenção foi para aqueles que ela ama. “Eu pensei na minha família, estou pedindo benção e proteção para eles, porque o mais importante é saúde e prosperidade. Meu coração ficou cheio de esperança”, revelou a visitante.

Emocionada, Patrícia Santana orou em silêncio ao colocar uma fitinha no portão de ferro em frente à Basílica (Ronan Frias)

Quem também aproveitou para amarrar a fita no portão foi a professora Fernanda Bandeira Rocha, que mora em Rondon do Pará. “Vou fazer os meus três pedidos, pois eu acredito na fé e na expressão de toda a simbologia católica, tudo o que envolve Nossa Senhora de Nazaré”, contou.

A cada seis meses, as fitas são retiradas do gradil, não só para deixar a frente da Basílica limpa, mas também para dar continuidade à tradição. As fitinhas são destinadas à incineração, em mais um momento repleto de significados. “Por meio de uma oração, ofertamos a Deus as súplicas de cada devoto, representadas em cada fita que ali está. Assim como a fumaça sobe ao céu, simbolicamente, a prece do devoto também sobe junto com a oração do sacerdote. Esse momento alcança o coração de Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré”, explicou o padre Francisco Maria Cavalcante, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré.

Fernanda Bandeira Rocha mora em Rondon do Pará: ela aproveitou a estadia em Belém para fazer três pedidos (Ronan Frias)

Uma cor para cada graça

A cor da fita que será utilizada é escolhida cuidadosamente pelos devotos. Para cada desejo, o ensinamento popular nos conta que existe uma tonalidade com significado especial. A fita verde representa a esperança, a amarela traz prosperidade, a azul, força, a branca a paz e a rosa, amor.

A artesã e vendedora de produtos religiosos Silvia Coelho trabalha em frente à Basílica há 15 anos. Nesse tempo tem ajudado os devotos com as escolhas das fitinhas e compartilhando ensinamentos de fé. “Todas as vezes eu explico como a variedade de cores é importante, mas sempre deixo claro para as pessoas pedirem que ela (Nossa Senhora) vai interceder para alcançar a graça. Geralmente eu mando rezar um Pai Nosso e agradecer em primeiro lugar, depois fazer os seus três pedidos”, conta.

Silvia Coelho é artesã e vende centenas de fitinhas nesse período do ano (Ronan Frias)

Laço que conecta

Amarrar fitinhas no portão de uma igreja é uma forma de demonstrar a fé e a devoção, além de ser um ato de manter uma conexão direta com o sagrado. Essa crença se baseia na ideia de que as fitas são como um cordão umbilical, que liga o devoto ao divino, permitindo que suas preces sejam ouvidas. “Todas essas dimensões e variedades do uso da fita, no fundo, têm a mesma função, que é conectar o terreno, o humano ao transcendente, o profano ao sagrado, pode ser uma imagem, pode ser um local, pode ser um ex-voto ao fiel”, explica o historiador Aldrin Moura.

VOCÊ SABIA?

Desde o primeiro Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em 1793, as fitas estão presentes nos andores. A tradição de amarrar as fitinhas no pulso foi registrada no final do século XIX. Atualmente, com 1 real é possível adquirir três fitas, nas cores que o devoto desejar