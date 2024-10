Qual o percurso do Círio de Nazaré? Veja as ruas, horário e como ir

O Círio de Nazaré 2024 ocorre em Belém do Pará, no dia 13 de outubro (domingo). A maior manifestação de fé do Brasil reúne milhares de fiéis na capital paraense para celebrar e honrar Nossa Senhora de Nazaré, considerada a Rainha da Amazônia. A grande procissão inicia às 7 horas, na Catedral Metropolitana de Belém, logo após a Missa do Círio — marcada para às 6 horas.

Qual o percurso do Círio de Nazaré?

A procissão principal do Círio de Nazaré inicia na Catedral Metropolitana de Belém e encerra na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré. A rota passa por cinco ruas da capital paraense. Confira o itinerário do Círio 2024.

Praça Dom Frei Caetano Brandão (Catedral Metropolitana de Belém) Rua Padre Champagnat Avenida Portugal Boulevard Castilhos França Avenida Presidente Vargas Avenida Nossa Senhora de Nazaré (Basílica Nossa Senhora de Nazaré)

Qual o horário do Círio de Nazaré?

O Círio de Nazaré inicia às 7 horas, após a Missa do Círio, que começa às 6 horas.

Como ir para o Círio de Nazaré?

Para ir ao Círio de Nazaré, o fiel deve se direcionar à Catedral Metropolitana de Belém, localizada na praça Dom Frei Caetano Brandão, no bairro da Cidade Velha. A procissão inicia às 7 horas, por isso, é importante ter atenção e chegar antecipadamente ao local para evitar atrasos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)