O que quer dizer a palavra Círio? Veja quando ele acontece em Belém

O Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil, atrai milhões de fiéis às ruas de Belém todos os anos, em outubro. Este ano, a principal procissão acontecerá no dia 13 de outubro, segundo domingo do mês, e trará o tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus", inspirado no pedido do Papa Francisco para que 2024 seja um ano dedicado à oração.

A procissão do Círio, que é o ponto alto de uma série de eventos religiosos e culturais, mobiliza a cidade ao longo de todo o mês. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

Essa celebração é marcada pela devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses. Mas, afinal, o que significa a palavra "Círio"?

VEJA MAIS

Significado da palavra

A palavra "Círio" tem origem no latim e deriva da palavra "cereus", que significa "cera" ou "vela". No contexto religioso, o termo se refere à grande vela de cera que, tradicionalmente, era levada em procissões de um lugar para o outro.

Além de ser um objeto sagrado, a palavra também denomina a própria procissão em que uma vela é carregada em devoção a uma figura religiosa. A luz da vela simboliza a fé, a esperança e a guia divina, iluminando o caminho dos fiéis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)