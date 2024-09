‘Oração é tudo’, diz diretor de Evangelização sobre o tema do Círio 2024

Para Jorge Xerfan, diretor de Evangelização do Círio 2024, o tema deste ano — “Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus” — se reflete diretamente nas atribuições da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que organiza e ajuda a executar o evento. “A oração é tudo. Nós não podemos evangelizar sem oração. Ela é a base de tudo, é essencial para nós”, diz.

Xerfan explica que a DFN promove momentos de oração internos (para os membros da diretoria) e externos (para toda a Arquidiocese de Belém): “Temos retiros, missas mensais e, desde a posse até o encerramento, todas as segundas-feiras estamos em adoração diante do Santíssimo, pedindo sabedoria e discernimento para conduzir nosso trabalho”. Com exceção aos coordenadores (eleitos a cada dois anos) e aos beneméritos (com permanência vitalícia), os membros da DFN têm mandato de um ano, com possibilidade de renovação.

Jorge Xerfan, diretor de Evangelização do Círio 2024 (Cristino Martins | O Liberal)

Um dos símbolos da evangelização no Círio de Nazaré é o Livro das Peregrinações: um roteiro de orações em preparação para a festa. “Cresceu muito e hoje tem um alcance extraordinário. Este ano, ele tratará das sete petições do Pai Nosso”, revela. O roteiro das “novenas do Círio” é lançado sempre em agosto e fica disponível online no site oficial do evento.

As visitas da Imagem Peregrina a paróquias e instituições, tanto em Belém, quanto em outras cidades (inclusive fora do Pará) também são importantes. “Essas visitas ajudam a divulgar o Círio e aumentam a curiosidade e a vontade das pessoas de vivenciá-lo”, garante.

A agenda tem crescido significativamente, passando de 200 visitas em 2010 para 650 em 2023. Para o deslocamento da Imagem Peregrina, sempre acompanhada por, no mínimo, um membro da DFN e outro da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN), é preciso uma organização detalhada, envolvendo as diretorias de Evangelização, que coordena os pedidos e monta a agenda, e a de Procissões, responsável pela logística.

Trajetória

“Eu fui convidado em 2008 pelo então coordenador César Neves, que eu nem conhecia, por sinal. Faz parte do processo: às vezes, a pessoa convidada não sabe quem a indicou. Pedi um tempo e depois de uns 15 dias, eu retornei a ligação e disse que aceitaria”, compartilha Xerfan, que iniciou na diretoria de Eventos. Durante seu percurso, ele também foi o diretor-coordenador dos Círios de 2013 e 2014.

“Nossa Senhora me guiou para coordenar o Círio e depois voltei para a diretoria de Evangelização, onde estou até hoje. É uma experiência bem grande”, analisa.

Para ele, o significado do Círio é “um encontro da mãe com seus filhos, uma aproximação maior da mãe com seus filhos e, consequentemente, uma maior aproximação com Jesus”. O diretor de Evangelização tem Nossa Senhora como uma mãe amorosa e intercessora, que ajuda seus devotos a se aproximarem de Deus. “Nossa Senhora é mãe, simples assim. Ela nos guia e nos ajuda a superar as provações da vida”, conclui.

A cobertura do Círio 2024 em O Liberal tem o apoio do Instituto Cultural Vale.