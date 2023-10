O que significa a palavra 'Círio'? Expressão dá nome à festa religiosa paraense

No Pará, é festejado o Círio no segundo domingo de outubro. A festividade da igreja católica é dedicada à Nossa Senhora de Nazaré. A origem do termo "Círio", que dá nome à procissão, vem do latim e deriva da palavra "cereus". No Brasil, significa "vela feita de cera", objeto utilizado em várias cerimônias religiosas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio de Nazaré 2023: onde comprar artesanato e lembrancinhas do Círio em Belém?]]

Além da própria vela, a palavra "Círio" também corresponde a procissões em que se leva, de um lugar a outro, uma enorme vela de cera.

Estas velas, ou círios, são usados há anos nas mais variadas celebrações religiosas no mundo todo e foram introduzidos nas igrejas cristãs como um símbolo da luz divina que ilumina o caminho dos fieis.

(*Juliana Maia, estagiária sob a supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)