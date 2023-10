Círio de Nazaré 2023: onde comprar artesanato e lembrancinhas do Círio em Belém?

A economia criativa deve ser um dos setores mais beneficiados pelas procissões do Círio de Nazaré. Além dos festejos religiosos e da ampla programação cultural que movimenta Belém, a quadra nazarena se torna uma oportunidade para fazer bons negócios.

Além disso, para muitos turistas que participam do Círio de Nazaré, levar para casa uma lembrança e um pouco da energia e sentimentos de uma das maiores festas religiosas do país é uma forma de manter contato direto com a tradição e a cultura da região, mesmo à distância.

Quais lembrancinhas do Círio de Nazaré são vendidos em Belém?

- Fitas coloridas de lembranças do Círio;

- Terços;

- Escapulários personalizados com imagens de Nossa Senhora de Nazaré;

- Lembranças para batismo;

- Camisas personalizadas do Círio ;

- Mantos e imagens de Nossa Senhora de Nazaré

- Peças em miriti;

- Brinquedos de miriti;

- Chaveiros com imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Onde comprar lembrancinhas do Círio de Nazaré em Belém?

A variedade de produtos é grande nas lojas especializadas do ramo. Além das tradicionais fitinhas, imagens de Nossa Senhora de Nazaré, mantos, adereços, quadros, itens de decoração e outros objetos tem grande atrativo nessa época. Muito dos artigos podem ser encontrados nas proximidades da basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em feiras de artesanatos ou em lojas especializadas em artigos religiosos. veja:

Feira do Artesanato do Círio (FAC) - Parque Porto Futuro

Feira do Artesanato durante o Círio pode ser uma oportunidade incrível para encontrar peças únicas e representativas da cultura local.

Data: até 11 de outubro

Horário: Das 10h às 22h - No domingo (08) do Círio, a feira vai funcionar a partir das 15h.

Local: R. Belém, S/N - Reduto, Belém

Feira do Miriti no Círio 2023 - Abaeté na Fé

Está aberta em Belém a tradicional Feira do Miriti, que expõe a produção de diversos artesãos paraenses.

Data: até 07 de outubro

Horário: 8h às 22h

Local: Praça Dom Pedro II, Cidade Velha - Belém

Feira do Açaí

Localizada na avenida Presidente Vargas,a feira é conhecida por ter uma diversidade de produtos regionais. Durante o Círio, muitos vendedores oferecem lembrancinhas temáticas.

Local: Tv. Marquês de Pombal, 44 - Campina - Belém

Mercado Ver-o-Peso

O mercado do Ver-o-Peso oferece uma variedade de produtos temáticos, incluindo artesanato relacionado ao Círio de Nazaré.

Local: Boulevard Castilhos França, s/n, Cidade Velha - Belém

Festas e Romarias

Durante os eventos do Círio, especialmente nas festas e romarias que ocorrem em torno da Basílica de Nazaré, você encontrará várias barraquinhas e vendedores locais oferecendo lembrancinhas e produtos religiosos.

Quiosques na Estação das Docas

A Estação das Docas ter quiosques que vendem artesanatos regionais e artigos do Círio

Local: Av. Mal. Hermes, S/N - Campina, Belém

Loja Lírio Mimoso

Buzukices

Atelie Tulip

Espaço Vem

Loja Julia Leão

Loja Brenda Ilustra

Quanto custa as lembrancinhas do Círio de Nazaré em Belém?

Os preços das lembrancinhas do Círio de Nazaré podem variar bastante, dependendo do tipo e do local de venda. Algumas lembrancinhas mais simples como fitas ou chaveiros, podem custar, em média, entre R$ 2 a R$ 8, enquanto itens mais elaborados, como artesanatos, camisas temáticas com elementos do Círio ou imagens em resina, podem variar, em média, entre R$ 20 e R$ 250.