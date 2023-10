Círio 2023: Imagem Peregrina está em Marituba, na BR-316

A Imagem Peregrina e as centenas de devotos que acompanham a Procissão do Traslado retornaram para a BR-316. Na área por onde a berlinda passa é registrado, ainda, um engarrafamento no sentido de quem entra em Belém, na divisa entre Ananindeua e Marituba. Neste momento, a berlinda está em Marituba e faltam dois quilômetros para chegar ao destino final. A pedido do Bispo Alberto Taveira, a santa deve chegar ao destino final por volta de 17 horas.

Até o momento, a Imagem Peregrina já percorreu cerca de 50 km. Próximo a Praça Central de Marituba, várias pessoas estão reunidas cantando, aplaudindo e realizando diversas homenagem para a Padroeira dos paraenses. Além disso, não para de aumentar o número de devotos se juntando à procissão.