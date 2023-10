Círio 2023: mais de mil militares da Marinha e do Exército devem reforçar a segurança nas procissões

Militares da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro atuarão com equipes nas principais romarias do Círio de Nazaré. Um efetivo de 1.095 militares do Exército Brasileiro reforçará a segurança dos romeiros e a fluidez durante o Círio Fluvial, Trasladação e a Grande Romaria, como divulgado pelo Comando Militar do Norte (CMN). Já a Marinha contará com mais de 600 militares atuando durante as peregrinações.

Círio Fluvial

Durante o Círio Fluvial, na manhã deste sábado (7), o Ferry Boat “Marechal Bittencourt”, do 8ª Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup Sl), será um ponto de apoio à equipe de saúde. Uma base para posto médico com estrutura será montada e composta por 30 profissionais. Entre eles, médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cruz Vermelha. E ainda, terá a capacidade para 20 leitos.

Pelo 23º ano, a Imagem Peregrina será conduzida no Navio Hidroceanográfico (NHo) “Garnier Sampaio”, onde estarão autoridades civis e militare. Para compor o aparato de segurança e logística da procissão das águas, o Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), da Marinha, destacou 300 militares, que estarão lotados em 12 navios, duas motos aquáticas, duas agências fluviais, duas lanchas de operações ribeirinhas, além de uma aeronave UH-15 Super Cougar.

Entre as personalidades presentes estarão: o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen; o Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Wladmilson Borges de Aguiar; o Chefe de Logística e Mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra André Luiz Silva Lima de Santana Mendes; outros Almirantes, Generais, Ministros de Estado, Deputados Federais e Estaduais etc.

Trasladação

Já na Trasladação, também no sábado, 220 militares da 15ª Companhia de Polícia do Exército (15ª Cia PE), do 41º Centro de Telemática (41º CT), do Colégio Militar de Belém (CMBel) e do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) darão apoio à Guarda de Nazaré na segurança e no isolamento das estações. O objetivo é facilitar o deslocamento da procissão, desde a saída da Imagem Peregrina do Colégio Gentil Bittencourt até a chegada à Catedral Metropolitana.

Grande Romaria

No domingo do Círio, a atuação do Exército Brasileiro será o atrelamento da Berlinda na corda, na avenida Portugal com a rua 15 de novembro. Os responsáveis serão os Militares da Base de Administração e Apoio da 8ª Região Militar (B Adm Ap/8ª RM) e do 2º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica de Selva (2º B Com GE Sl).

Já no entorno da Praça Santuário, o cordão humano formado por militares do 2º BIS garantirá que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegue à Basílica Santuário. Somente no domingo da grande procissão serão empregados 840 militares.O trabalho do Exército Brasileiro, integrado à sociedade paraense, ocorre em parceria com a Diretoria da Festa, órgãos de segurança pública e demais agências de apoio ao Círio de Nazaré.

Ainda no domingo, cerca de 300 Fuzileiros Navais do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas, subordinado ao Com 4º DN, da Marinha, formarão um cordão de isolamento no entorno da berlinda que traz a imagem durante a procissão. A ação visa preservar a integridade da imagem e garantir o bom andamento da romaria que tem como trajeto a saída na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, com destino na Praça Santuário.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)