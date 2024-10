Estudante distribui santinhos e fitinhas de Nossa Senhora com números de sua nota do Enem

A Trasladação é repleta de devotos que pagam suas promessas à Nossa Senhora de Nazaré, por causas alcançadas ao longo do ano. A jovem Eduarda Rodrigues é uma delas, que acompanha a procissão distribuído santinhos e fitinhas por conta da aprovação no vestibular.

Ela contou a O Liberal que está pagando a promessa feita por sua mãe, que pediu por sua aprovação no vestibular da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Com santinhos da "Nazinha" e fitinhas, ela comentou sobre a promessa e agradeceu à Nossa Senhora no Círio de Nazaré deste ano pela graça alcançada.

“É uma promessa do vestibular. É uma promessa que minha mãe fez, que se eu passasse em fonoaudiologia na UEPA, ela daria um santinho [de nossa Senhora] com uma fitinha [do Círio] e eu passei”, disse.

Perguntada a quantidade de fitinhas, a devota revelou que o número de adereços do Círio era equivalente à nota tirada por ela no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): “Tirei 800 [no Enem] então são 800 fitinhas”, falou.