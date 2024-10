Confira os detalhes da produção da berlinda da Trasladação 2024

Em 2024, o projeto da berlinda utilizado na Trasladação foi inspirado na luz que emana de Maria, conduzindo seus filhos ao encontro do Pai, segundo Vando Nascimento, decorador do projeto.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

VEJA MAIS

O design apresenta uma profusão de variações de tons de amarelo, utilizando duas variedades de flores: orquídeas chuva de ouro e alstroemérias, que adornam toda a parte externa do nicho central da berlinda. Essa combinação cria um efeito leve e delicado, em harmonia com as hortênsias brancas que embelezam a coluna central do nicho interno, formando um efeito de nuvens que sustentam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré neste Círio de Nazaré.

Trasladação

A Trasladação é a segunda procissão mais importante do Círio de Nazaré, que saiu do Colégio Gentil Bittencourt exatamente às 17h58 em direção à Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha.

A romaria percorrerá pouco mais de 3 km pelas ruas de Belém. O trajeto, repleto de fé e emoção, deve reunir mais de 2 milhões de pessoas que se mobilizam para homenagear a padroeira da Amazônia.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)