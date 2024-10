Fafá de Belém se emociona com a presença de Lula no Círio de Nazaré

A cantora Fafá de Belém se emocionou com a visita do presidente do Lula a Belém. Neste sábado (12) ambos participaram da romaria fluvial, procissão que reuniu mais de três mil embarcações no Rio Guamá. As imagens do encontro foram publicadas pela própria artista nas redes sociais.

Acompanhado da esposa Janja da Silva, Lula chegou a Belém na noite da última sexta-feira (11) para participar da Romaria Fluvial. De acordo com as informações oficiais disponibilizadas pela equipe de comunicação do presidente, Lula deve participar da Trasladação, na noite deste sábado. Estes são, até então, os únicos compromissos confirmados do presidente na capital paraense na programação da festividade em Belém.

Fafá de Belém também é figura importante no Círio. Na sexta (11), ela organizou o Sarau da Fafá, parte das comemorações da Varanda de Nazaré 2024, que antecede as principais procissões do Círio de Nazaré.

O sarau contou com a participação de artistas como Teresa Cristina, Arthur Espíndola, Gigi Furtado, Adilson Alcântara, além de personalidades como a atriz Letícia Colin, o ator Luis Lobianco, o ex-BBB Fernando Fernandes e o escritor Mário Sérgio Cortella.