Com atraso e debaixo de chuva, Trasladação começa em Belém

A trasladação, segunda procissão mais importante do Círio de Nazaré, começou neste sábado (12). Com um pequeno atraso, a imagem de Nossa Senhora saiu do colégio Gentil Bittencourt exatamente às 17h58 em direção à Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

Inicialmente, de acordo com a organização do Círio de Nazaré, a saída da imagem estava prevista para sair às 17h30. No entanto, uma intensa chuva no final da missa da trasladação adiou em alguns minutos o início da procissão.

Quem presidiu a missa da trasladação foi o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Na celebração religiosa ele divulgou uma mensagem do Papa Francisco sobre o Círio de Nazaré.

A romaria percorrerá pouco mais de 3 km pelas ruas de Belém. O trajeto, que promete ser repleto de fé e emoção, deve reunir mais de 2 milhões de pessoas, que se mobilizam para homenagear a padroeira da Amazônia.