Estações da corda são colocadas nas ruas à espera da Trasladação; vídeo

As estações da corda que será usada na transladação já estão nas ruas para o início da romaria. De acordo com imagens divulgadas pela Basílica Santuário, as estruturas estão posicionadas na avenida Nazaré aguardando o final da missa, que ocorre no Colégio Gentil Bittencourt.

Vários romeiros, inclusive, já estão junto à corda esperando a procissão. A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas estejam nas ruas de Belém acompanhando a segunda procissão mais importante do Círio de Nazaré.

Segundo a organização do Círio, a previsão é que a missa termine por volta das 17h30. Após a celebração religiosa, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será colocada na berlinda para o início da procissão.

A romaria percorrerá pouco mais de 3 km pelas ruas de Belém, levando a imagem até a Catedral da Sé, um trajeto que promete ser repleto de devoção e fé. Amanhã, dia do Círio, a celebração fará o caminho inverso, saindo da Sé até a Basílica de Nazaré.