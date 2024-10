Círio 2024: moradores da Cidade Velha querem de volta o contorno da chegada da Trasladação

Moradores do bairro histórico da Cidade Velha cobram dos organizadores do Círio de Nossa Senhora de Nazaré o retorno do antigo formato da chegada da Trasladação no Largo da Sé, quando a Berlinda com a Imagem Peregrina seguia somente acompanhada por alguns membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e guardas de Nazaré em um contorno pela Praça Frei Caetano Brandão até a frente da Catedral Metropolitana, onde era dada a benção antes do símbolo da fé mariana adentrar a Igreja da Sé. Nesse percurso em torno da praça muitas famílias, sobretudo, pessoas idosas e crianças, podiam conferir bem de perto a Berlinda com a imagem da Rainha da Amazônia. Ocorre que desde 2023 esse contorno não é mais realizado, com a imagem indo direto para a Catedral, o que acaba sendo motivo de frustração para muitos moradores do bairro. Este ano, também não está previsto ser realizado esse trajeto.

"A última vez desse contorno pela Praça foi em 2022. Em 2023, não teve e, este ano, agora, ficamos sabendo que não será realizado de novo. Assim, como ficam os idosos e as crianças que podiam ver, saudar a Santa no entorno da praça? ", questiona Ana Brahuna, moradora da rua Dr. Assis, na Cidade Velha.

No grupo dos moradores do bairro, em um aplicativo de mensagem, foi postado: "No sábado da Trasladação esse mesmo “Alguém”, decidiu que os idosos, cadeirantes e crianças principalmente, ficam proibidos de ver e homenagear Nossa Senhora caminhar pelo entorno da Praça Frei Caetano Brandão (Largo da Sé), que é um lugar seguro onde chegavam cedo com suas cadeiras, acabando com uma tradição. Hoje Nossa Senhora vai direto para o palanque em frente a Catedral, um absurdo! E o que nós moradores fazemos?".

Os moradores tomaram conhecimento de que a decisão de não mais ser realizado o contorno da praça pela Berlinda foi tomada pela organização do Círio de Nazaré. "Está todo mundo muito triste com isso!", enfatiza Ana Barahuna. Como ela diz, os moradores encontram-se desolados e consideram a decisão uma falta de respeito com relação à tradição na chegada do chamado Círio Noturno naquele perímetro de Belém.

Mudança

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal recebeu da organização do Círio que a mudança na chegada da Trasladação ocorreu pelo fato de que houve uma reforma no prédio-sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e a Berlinda não pôde mais ficar lá (como parte das ações voltadas para a Grande Romaria do segundo domingo de outubro). Desse modo, a Berlinda passou a ficar nas instalações do Colégio do Carmo. Então, esse símbolo do Círio dava a volta na Praça Frei Caetano Brandão por que era encaminhada para a sede da Alepa.

Foi também verificado que no entorno da praça não há moradores. No local, funcionam estabelecimentos comerciais. As pessoas cadeirantes e pessoas idosas que ficavam nesse trecho, desde o ano passado, são organizados na frente da Catedral Metropolitana, como repassa a organização do Círio 2024.