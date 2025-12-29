Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Governo formaliza R$ 160,5 bi do FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura em 2026

Ao todo, o governo decidiu que até R$ 1,5 bilhão poderão ser gastos na concessão de desconto de financiamentos destinados à aquisição de casas usadas

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Ministério das Cidades formalizou nesta segunda-feira, 29, como será feita a distribuição de R$ 160,5 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ações de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana durante todo o ano de 2026.

Ao todo, o governo decidiu que até R$ 1,5 bilhão poderão ser gastos na concessão de desconto de financiamentos destinados à aquisição de casas usadas. O setor como um todo terá gastos de R$ 144,5 bilhões.

Os gastos com saneamento básico e infraestrutura urbana serão menores: R$ 8 bilhões para cada um, respectivamente. Em relação ao programa de ampliação de investimentos em saneamento, a expectativa é de geração de 184,8 mil empregos, com cerca de 9,3 milhões de cidadãos beneficiados. O Sudeste terá o maior montante em investimentos: quase R$ 3,4 bilhões. O Nordeste vem logo em seguida, com R$ 1,8 bilhão.

No caso do programa de infraestrutura urbana, a previsão do Ministério das Cidades é também de 184 mil empregos criados, com a mesma quantidade de 9,3 milhões de cidadãos beneficiados, somando as ações com o Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) e Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

A divisão dos recursos para o ano de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério das Cidades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GOVERNO/FGTS/RECURSOS/DISTRIBUIÇÃO/FORMALIZAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

saiba o que muda

Isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Veja o que muda no salário e nos dividendos

01.01.26 13h29

dinheiro na mão

Salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer nesta quinta-feira

Reajuste aplicado foi de 6,79% ou R$ 103

01.01.26 13h22

orçamento

Lula sanciona LDO de 2026 vetando aumento do Fundão por 'contrariar interesse público'

Para Lula, a correção, conforme aprovada pelo Congresso Nacional, "contraria o interesse público"

01.01.26 13h07

balanço

Lula: Brasil termina ano com 'ótimas notícias', com 'recordes sobre recordes' na economia

Presidente citou a taxa de desemprego, na mínima histórica de 5,2%, e o aumento no número de pessoas ocupadas, a 103 milhões

31.12.25 17h48

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

LEI COMPLEMENTAR

Reforma Tributária deve encarecer aluguel por temporada no Pará, avaliam especialistas

Juristas e representantes do setor explicam como a nova lei fiscal, diferente da Lei do Inquilinato, impactará preços e contratos a partir de 2026

26.12.25 7h00

FAKE NEWS

Receita volta a desmentir cobrança de imposto sobre Pix e suposta multa de 150%

As notícias falsas relacionam duas medidas distintas: o monitoramento mais rígido de transações suspeitas via Pix e a isenção do pagamento de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês

29.12.25 14h48

IPVA 2026

Confira o calendário de vencimento e valores do IPVA 2026 no Pará

Recolhimento do IPVA 2026 será feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE)

17.12.25 10h23

PROFISSÕES EM 2026

Mineração, tecnologia, bioeconomia: saiba quais profissões no Pará devem ficar em alta para 2026

Com avanços em infraestrutura, bioeconomia, mineração legalizada e tecnologia, o mercado paraense deve consolidar a geração de empregos técnicos e digitais

28.12.25 10h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda