Governo formaliza R$ 160,5 bi do FGTS em habitação, saneamento e infraestrutura em 2026

O Ministério das Cidades formalizou nesta segunda-feira, 29, como será feita a distribuição de R$ 160,5 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ações de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana durante todo o ano de 2026.

Ao todo, o governo decidiu que até R$ 1,5 bilhão poderão ser gastos na concessão de desconto de financiamentos destinados à aquisição de casas usadas. O setor como um todo terá gastos de R$ 144,5 bilhões.

Os gastos com saneamento básico e infraestrutura urbana serão menores: R$ 8 bilhões para cada um, respectivamente. Em relação ao programa de ampliação de investimentos em saneamento, a expectativa é de geração de 184,8 mil empregos, com cerca de 9,3 milhões de cidadãos beneficiados. O Sudeste terá o maior montante em investimentos: quase R$ 3,4 bilhões. O Nordeste vem logo em seguida, com R$ 1,8 bilhão.

No caso do programa de infraestrutura urbana, a previsão do Ministério das Cidades é também de 184 mil empregos criados, com a mesma quantidade de 9,3 milhões de cidadãos beneficiados, somando as ações com o Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) e Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).

A divisão dos recursos para o ano de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério das Cidades.