Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ibovespa recua 0,69% com pressão da Vale, bancos e cautela global

Resultado negativo da mineradora e dados econômicos influenciaram pregão

Da Redação
fonte

Nesta sexta-feira (13/2), o Ibovespa fechou em baixa de 0,69%, atingindo 186,4 mil pontos (Foto: B3/divulgação)

O Ibovespa encerrou esta sexta-feira (13/2) em queda de 0,69%, aos 186,4 mil pontos, refletindo a cautela dos investidores diante de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos, além do impacto negativo de resultados corporativos relevantes e do desempenho de ações de grande peso no índice. O dólar, por sua vez, fechou em leve alta, cotado a R$ 5,21.

Entre os principais fatores domésticos, o destaque foi a forte desvalorização das ações da Vale, que recuaram 2,47% após a divulgação do balanço do quarto trimestre de 2025. A mineradora reportou prejuízo líquido consolidado de R$ 23,2 bilhões, resultado 303% superior às perdas registradas no mesmo período do ano anterior, quando o prejuízo havia sido de R$ 5,8 bilhões. Por se tratar de uma das empresas com maior peso no índice, o desempenho negativo da companhia contribuiu diretamente para pressionar o Ibovespa.

O setor bancário, outro pilar relevante do índice, também operou em queda ao longo do pregão. O Banco do Brasil liderou as perdas, com recuo de 2,31%, seguido pelo Santander, que caiu 2,16%. Já o Bradesco apresentou baixa de 1,22%, enquanto o Itaú registrou desvalorização de 0,97%. O movimento acompanhou o tom mais defensivo do mercado e reforçou o viés negativo observado na bolsa brasileira.

No cenário econômico nacional, os investidores acompanharam ainda a divulgação dos dados de vendas no varejo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que indicaram alta de 1,6% no acumulado do último ano. O resultado é considerado um indicador relevante para as expectativas em torno da trajetória da taxa básica de juros. Segundo Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital, o desempenho veio abaixo das projeções do mercado, reforçando a percepção de desaceleração da atividade econômica.

No exterior, o principal destaque foi a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que avançou 0,2% em janeiro e acumulou alta de 2,4% em 12 meses, antes do ajuste sazonal. Apesar do dado indicar inflação controlada, o ambiente global permaneceu cauteloso. “Apesar do CPI americano ter vindo controlado, o ambiente global segue defensivo, com bolsas em Nova York neutras e mercado mais seletivo, o que limita o fluxo para emergentes e contribui para o recuo do Ibovespa”, afirmou Iarussi.

O conjunto de fatores, que incluiu resultados corporativos negativos, indicadores econômicos e um cenário internacional mais seletivo, contribuiu para o desempenho negativo do principal índice da bolsa brasileira, evidenciando a sensibilidade do mercado a sinais sobre o ritmo da economia e as perspectivas para os juros nos próximos meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ibovespa

ações finanças

aplicações

economia
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MERCADO

Ibovespa recua 0,69% com pressão da Vale, bancos e cautela global

Resultado negativo da mineradora e dados econômicos influenciaram pregão

13.02.26 19h31

OPORTUNIDADE

Contrata+Brasil amplia contratações de pequenos serviços em escolas públicas do Pará

Plataforma permite contratações simplificadas e pode beneficiar mais de 8,5 mil instituições de ensino que precisam realizar pequenos serviços de reparo e manutenção

13.02.26 18h34

votação

Julgamento sobre aposentadoria especial do vigilante está em 4x3 contra segurados

Decisão de 2020 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu o tempo especial para vigilante, desde que o segurado comprove a exposição à atividade nociva com risco à integridade física

13.02.26 16h43

RENDA

Bolsa Família atende mais de 1,2 milhão de famílias no Pará em fevereiro

Repasses de fevereiro movimentam R$ 907,4 milhões e alcançam todos os 144 municípios paraenses

12.02.26 18h43

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

Dificuldades

Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

Pesquisa aponta que despesas essenciais concentram mais da metade dos gastos e apenas 14% dos moradores do Norte consideram fácil administrar as finanças

10.02.26 7h00

REESTRUTURAÇÃO

Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Terreno localizado em Benevides integra o primeiro lote de 21 imóveis ofertados em leilões digitais marcados para fevereiro

10.02.26 14h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda