Bolsa Família atende mais de 1,2 milhão de famílias no Pará em fevereiro

Repasses de fevereiro movimentam R$ 907,4 milhões e alcançam todos os 144 municípios paraenses

Gabi Gutierrez
fonte

Para receber o benefício, é necessário que a renda familiar mensal seja de até R$ 218 por pessoa. (Foto: Reprodução/ Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome)

Mais de 1,26 milhão de famílias recebem o Bolsa Família no Pará neste mês de fevereiro. O programa alcança todos os 144 municípios paraenses e movimenta R$ 907,4 milhões no estado. O valor médio do benefício é de R$ 719,83, acima da média nacional. Os pagamentos começam nesta quinta-feira (12) e seguem até o dia 27, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Os dados mostram o peso do programa de transferência de renda na economia local, especialmente em municípios com maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Crianças concentram parte significativa dos recursos

No Pará, 585,4 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$ 150 por criança. O repasse destinado a esse público soma R$ 86,8 milhões apenas neste mês.

Além disso, os benefícios complementares de R$ 50 atendem 51,2 mil gestantes, 23,7 mil nutrizes e cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, com investimento superior a R$ 52,3 milhões.

Grupos prioritários seguem contemplados

O programa também alcança públicos considerados prioritários no estado. Em fevereiro, recebem o Bolsa Família:

  • 2,9 mil famílias com pessoas em situação de rua
  • 12,7 mil famílias indígenas
  • 30,8 mil famílias quilombolas
  • 268 famílias com crianças em situação de trabalho infantil
  • 3,6 mil famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo à escravidão
  • 13,7 mil famílias de catadores de material reciclável

Belém lidera número de beneficiários

Entre os municípios paraenses, Belém concentra o maior número de famílias atendidas, com 150.239 beneficiários. Na sequência aparecem:

  • Ananindeua – 48.746 famílias
  • Santarém – 45.992
  • Abaetetuba – 38.195
  • Cametá – 33.001

Já o maior valor médio de benefício no estado é registrado em Jacareacanga, com R$ 896,14. Também aparecem entre os maiores valores médios Juruti, Portel, Melgaço e Anajás.

Cenário nacional

Em todo o país, o Bolsa Família atende 18,84 milhões de famílias em fevereiro, com investimento de R$ 13 bilhões. O valor médio nacional do benefício é de R$ 690,01. O Pará aparece entre os estados com maior número de beneficiários, ao lado de Bahia, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão.

A região Nordeste concentra o maior número de famílias atendidas, seguida pelas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste.

Perfil dos beneficiários e regra de proteção

Os dados nacionais indicam que 84,38% dos responsáveis familiares são mulheres, e pessoas pretas e pardas representam mais de 73% dos beneficiários. O programa também mantém a Regra de Proteção, que permite a permanência temporária de famílias que conseguem emprego formal ou aumento de renda, recebendo 50% do valor do benefício por até um ano.

