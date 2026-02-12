Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ibovespa fecha em baixa aos 190 mil pontos com cautela global e balanços

Índice recua influenciado por resultados corporativos, dados dos EUA e expectativa sobre juros, enquanto dólar sobe a R$ 5,21 e investidores mantêm postura cautelosa

Da Redação
fonte

O movimento ocorreu em meio a um período intenso de divulgação de balanços de grandes companhias brasileiras, que influenciaram diretamente o humor do mercado (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Nesta quinta-feira (12/2), o Ibovespa encerrou o pregão em queda, aos 188.090 pontos, pressionado pela repercussão de resultados corporativos relevantes e pela cautela dos investidores diante de indicadores econômicos dos Estados Unidos. O movimento ocorreu em meio a um período intenso de divulgação de balanços de grandes companhias brasileiras, que influenciaram diretamente o humor do mercado.

Entre os destaques do dia estiveram os números apresentados por empresas como Banco do Brasil, Assaí e Ambev. As ações do Banco do Brasil (BBAS3) lideraram entre os papéis mais negociados após a divulgação do resultado do quarto trimestre, com variação de 4%. Já Ambev (ABEV3) registrou oscilação de 5,83%, enquanto os papéis da Vale (VALE3) apresentaram leve variação de 0,27%.

No campo das maiores valorizações, a Telecomunicações Brasileira (TELB3) avançou 7,36%, seguida pela Espaço Laser (ESPA3), que registrou alta de 7,07%. Apesar desses desempenhos positivos pontuais, o índice como um todo foi pressionado pela postura mais cautelosa dos investidores diante do cenário macroeconômico.

O desempenho negativo da bolsa brasileira ocorreu mesmo com uma abertura positiva em Wall Street. Nos Estados Unidos, os investidores reagiram aos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego e adotaram uma postura mais conservadora antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), prevista para sexta-feira (13/2). O indicador é considerado fundamental para orientar as expectativas em relação à política monetária norte-americana.

Ao longo do dia, os principais índices americanos, como o S&P 500 e o Dow Jones, chegaram a registrar ganhos, mas inverteram o sinal e passaram a operar em queda após a divulgação de dados considerados robustos do mercado de trabalho. O cenário reforçou as incertezas sobre o ritmo de cortes de juros pelo Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos.

Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, a probabilidade de manutenção das taxas de juros aumentou de 24,8% para quase 40%, apesar de ainda haver expectativa de ao menos um corte em junho. No câmbio, o dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,21, com alta de 0,25%, refletindo o ambiente de maior aversão ao risco.￼

O movimento combinado entre a cautela no cenário internacional e a repercussão dos balanços corporativos reforça um momento de maior sensibilidade dos mercados a dados econômicos e sinalizações de política monetária, tanto no Brasil quanto no exterior.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ações finanças

aplicações

economia

Ibovespa
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

RENDA

Bolsa Família atende mais de 1,2 milhão de famílias no Pará em fevereiro

Repasses de fevereiro movimentam R$ 907,4 milhões e alcançam todos os 144 municípios paraenses

12.02.26 18h43

MERCADOS

Ibovespa fecha em baixa aos 190 mil pontos com cautela global e balanços

Índice recua influenciado por resultados corporativos, dados dos EUA e expectativa sobre juros, enquanto dólar sobe a R$ 5,21 e investidores mantêm postura cautelosa

12.02.26 18h42

pesquisa

30% dizem que foram beneficiados por isenção do IR e 67% dizem que não, mostra pesquisa

Isenção beneficia quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR)

12.02.26 18h12

IBGE

Setor de serviços no Pará cai 7,3% em dezembro e turismo acende alerta

No acumulado do ano, o saldo paraense ainda é positivo em 1,1%

12.02.26 16h05

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

Dificuldades

Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

Pesquisa aponta que despesas essenciais concentram mais da metade dos gastos e apenas 14% dos moradores do Norte consideram fácil administrar as finanças

10.02.26 7h00

Intercâmbio

Educação internacional amplia horizontes de estudantes paraenses com perspectivas de carreira

Experiência amplia percepção sobre a carreira e dá mais bagagem cultural

08.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda