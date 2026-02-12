Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Setor de serviços no Pará cai 7,3% em dezembro e turismo acende alerta

No acumulado do ano, o saldo paraense ainda é positivo em 1,1%

Gabriel da Mota
fonte

Estado registrou o recuo mais expressivo do país nas atividades turísticas no fim de 2025 (Tarso Sarraf /O Liberal)

O setor de serviços no Pará encerrou o mês de dezembro de 2025 com uma retração de 7,3% no volume de atividades em comparação a novembro, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados nesta quinta (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado coloca o estado como um dos destaques negativos do país no período, puxado principalmente pelo tombo de -7,9% nas atividades turísticas, o recuo mais relevante do Brasil para o segmento no mês. Apesar do desempenho ruim no apagar das luzes de 2025, o estado fechou o acumulado do ano com crescimento de 1,1%, ritmo inferior à média nacional, que foi de 2,8%.

"O recuo no mês de dezembro a princípio gera preocupação e acende um alerta sobre a fragilidade da recuperação local. Sobretudo dezembro, que costuma ser um mês de alta no turismo nacional, mas no Pará houve retração, o que sugere problemas de logística, conectividade aérea e oferta de serviços", avaliou o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Pará (Fecomércio-PA), Sebastião Campos. Para ele, o resultado reflete uma dependência de grandes eventos, já que o crescimento em 2025 esteve muito atrelado à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) em Belém, ocorrida em novembro.

Impacto do turismo pós-evento 

A queda acentuada em dezembro é explicada, em parte, pela base de comparação elevada do mês anterior. Em novembro, o Pará havia registrado a maior expansão turística do país (24,4%) devido ao fluxo global da conferência climática.

"O recuo em dezembro também chama atenção para a dependência que o setor tem em relação a grandes eventos. Sem eventos de porte similar, o fluxo de visitantes não se sustentou, gerando fortes impactos negativos para setores como hotelaria, restaurantes e transporte aéreo", complementou Campos.

O economista Mário Ribeiro, docente da Universidade Federal do Pará (UFPA), reforça que a estrutura econômica regional também influencia a diferença entre o ritmo do Pará e o do Brasil.

"Estados com maior peso em serviços intensivos em tecnologia e finanças tendem a apresentar maior dinamismo. No Pará, o setor está mais concentrado em comércio, transporte e atividades associadas ao complexo extrativo, cuja dinâmica depende mais do ciclo de renda local", explicou.

Ribeiro ressalta que oscilações mensais são comuns e que o legado da COP deve ser analisado em séries de tempo mais longas.

Expectativas para o mercado de trabalho 

O desempenho negativo no fim do ano já reflete na confiança do empresariado para o início de 2026. Segundo a Fecomércio-PA, o Indicador de Contratação de Funcionários (IC) registrou queda de 3,3% em janeiro. O setor de serviços é o maior empregador do estado, e a retração de dezembro funciona como um freio para novas admissões.

"O resultado reforça a cautela das empresas, que preferem aguardar sinais mais consistentes de retomada antes de ampliar suas contratações. Essa retração também reflete um padrão sazonal, com desligamentos comuns após o fim dos contratos temporários de fim de ano", afirmou o presidente da Federação. 

Desempenho do Pará em números 

  • Variação mensal (dez/nov 2025): -7,3% no Pará contra -0,4% no Brasil
  • Atividades turísticas (dez/nov 2025): -7,9% no Pará (maior queda do país)
  • Acumulado do ano (2025): +1,1% no Pará e +2,8% no Brasil
  • Participação no mercado: o Pará detém 1,09% do volume total de serviços nacional

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (dez/2025) - IBGE

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) para comentar os dados. Confira abaixo, na íntegra, a nota enviada pela pasta: 

"A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) informa que em 2025 o Pará alcançou resultados expressivos no setor turístico impulsionando a economia paraense, gerando empregos e sendo um vetor de desenvolvimento, principalmente com a realização da COP30 em novembro. O Estado atraiu cerca de 1,5 milhão de visitantes ao longo do ano, com crescimento superior a 20%, consolidando o estado como um dos principais destinos da Amazônia, fortalecendo a presença no cenário turístico nacional e internacional, além de promover a identidade paraense no Brasil e no mundo.

No setor de serviços, impulsionado pelo turismo, o desempenho também foi positivo. Segundo levantamento do DIEESE/PA, o Estado superou a marca de 500 mil admissões formais ao longo do ano e registrou saldo positivo de mais de 51 mil postos de trabalho, garantindo ao Pará a 12ª colocação no ranking nacional de geração de empregos formais entre as Unidades da Federação. O resultado confirma a retomada do crescimento do mercado de trabalho paraense no fim do ano e reforça o desempenho favorável observado tanto no acumulado de janeiro a novembro de 2025 quanto nos últimos 12 meses. 

Sobre a pesquisa ‘Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de dezembro de 2025”, divulgada hoje pelo IBGE, a Setur informa que não teve acesso à metodologia da pesquisa e desconhece os dados informados".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

setor de serviços

pará

turismo

ibge

fecomércio pará

cop 30

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

RENDA

Bolsa Família atende mais de 1,2 milhão de famílias no Pará em fevereiro

Repasses de fevereiro movimentam R$ 907,4 milhões e alcançam todos os 144 municípios paraenses

12.02.26 18h43

MERCADOS

Ibovespa fecha em baixa aos 190 mil pontos com cautela global e balanços

Índice recua influenciado por resultados corporativos, dados dos EUA e expectativa sobre juros, enquanto dólar sobe a R$ 5,21 e investidores mantêm postura cautelosa

12.02.26 18h42

pesquisa

30% dizem que foram beneficiados por isenção do IR e 67% dizem que não, mostra pesquisa

Isenção beneficia quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR)

12.02.26 18h12

IBGE

Setor de serviços no Pará cai 7,3% em dezembro e turismo acende alerta

No acumulado do ano, o saldo paraense ainda é positivo em 1,1%

12.02.26 16h05

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

Dificuldades

Custo de vida no Pará chega a R$ 3.050 por mês e pressiona orçamento das famílias

Pesquisa aponta que despesas essenciais concentram mais da metade dos gastos e apenas 14% dos moradores do Norte consideram fácil administrar as finanças

10.02.26 7h00

Intercâmbio

Educação internacional amplia horizontes de estudantes paraenses com perspectivas de carreira

Experiência amplia percepção sobre a carreira e dá mais bagagem cultural

08.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda