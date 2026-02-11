Capa Jornal Amazônia
Economia

Em Belém, itens para 'looks' de carnaval esquentam as vendas no comércio varejista

Comerciários afirmam que demanda por cosméticos e sandálias estão em alta

Valéria Nascimento
fonte

Moradoras de Portel, no Marajó, Sinelma Vitória e mãe, a professora Nelma Benaion, procuram maquiagem com cores alegres para brincar o carnaval (Cristino Martins / O Liberal)

Glitter, maquiagens artísticas, sprays de cabelo e acessórios brilhantes são essenciais para os "looks" de carnaval. Em Belém, em um shopping no bairro de Batista Campos, o Carnaval 2026 anima as vendas, com itens de festa e acessórios, como sapatos e roupas confortáveis, impulsionando o segmento que espera superar as vendas de 2025. 

"Temos a expectativa de que as vendas vão aumentar porque as pessoas vêm já perto do mesmo período. Mas, já está saindo glitter, batom, brilho, principalmente, os mais em conta, a partir de R$ 10”, disse a vendedora Jeane Gomes, na noite desta quarta-feira (11), na loja exclusiva de produtos cosméticos.

Na loja em que Jeanne trabalha, há oito meses, as prateleiras têm diversidade de itens de maquiagem, de delineadores, a partir de R$ 8, gloss a R$ 10; a produtos com preço maiores como a máscara de cílio, que sai a R$ 69,90, e o pó translúcido, tipo base, a R$ 59,99.

Moradoras de Portel, no Marajó, a estudante de cursinho de vestibular, Sinelma Vitória, estava com a mãe, a professora Nelma Benaion, atrás justamente de maquiagem com cores alegres para brincar o carnaval no arquipélago marajoara.

“Ah, eu amo, eu adoro carnaval. Vim dar uma olhadinha, de repente, levar um batom, pedrinha da pedraria, principalmente, para fazer aquela maquiagem super carnavalesca”, disse a jovem Sinelma. A mãe, Nelma, que leciona na rede municipal de Portel, recordou que o município suspendeu o carnaval oficial, mas ela disse que a família dela, normalmente, costuma fazer suas próprias brincadeiras entre os parentes.

A prefeitura de Portel anunciou, na última terça-feira (10), o cancelamento da programação de carnaval, após guardas municipais serem mortos a tiros no município. Dois suspeitos do crime foram presos pela polícia militar, e um terceiro morreu durante a operação. O caso segue sob investigação.

Com a experiência de cinco anos, trabalhando como responsável pelas vendas em uma loja exclusiva de calçados femininos, Sintia Cruz disse que o estabelecimento tem tido bom movimento. "Nós tivemos uma procura bem grande de rasteirinhas, de tênis branco para usar, porque o tênis branco pode compor com abadá, é só jogar um brilho em cima do abadá e um tênis branco, e o ‘look’ está pronto”, disse ela.

"Temos também a rasteirinha de amarração também está saindo bastante. Os preços variam de R$ 69, R$ 79, até R$ 239”, informou Sintia Cruz. Na loja, as papetes saem a partir de R$ 159 a R$ 239. E os tênis, de vários modelos, custam de R$ 139 a R$ 159. "Temos tido procura aqui na loja, mas também pelos nossos Instagram e WhatsApp. As pessoas gostam de carnaval e as vendas vão crescer ainda mais”, afirmou Sintia, sorrindo.

image Alane Costa e a filha Alice vão brincar o carnaval em diversos municípios paraenses. “Meu marido é o DJ Elison, e vai trabalhar em Marituba, Igarapé-Miri, Mocajuba, e eu trabalho e me divirto", disse Alane. (Cristino Martins / O Liberal)

"Hoje, eu vim passear no shopping e resolvi comprar acessórios para o carnaval: dois pares de tênis porque estavam em promoção, de R$ 500 para R$ 250. É tênis da Puma, me agradou pelo modelo e pelo valor. A minha filha também está levando um tênis”, disse a empresária Alane Costa, que estava na companhia da filha, Alice, de 10 anos de idade.

Alane e a filha Alice vão brincar o carnaval em diversos municípios paraenses. “Meu marido é o DJ Elison, e vai trabalhar em Marituba, Igarapé-Miri, Mocajuba, e eu trabalho e me divirto, Alice vai e gosta também de brincar o carnaval”, disse Alane.

