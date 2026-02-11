Capa Jornal Amazônia
EUA: Secretário de Energia visita Venezuela para encontro com presidente interina e empresários

A medida acompanha a recente promulgação de uma lei venezuelana que abriu o setor de petróleo ao investimento privado, rompendo com um dos princípios fundamentais da gestão Chávez-Maduro.

Estadão Conteúdo

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, desembarcou nesta quarta-feira, 11, em Caracas, capital da Venezuela, para uma série de reuniões com a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, e com líderes empresariais de destaque. Segundo comunicado do Departamento de Energia, Wright também pretende inspecionar alguns dos principais campos petrolíferos venezuelanos.

A visita de Wright ocorre num período estratégico em que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está ativamente diminuindo sanções para facilitar a entrada de empresas estrangeiras na Venezuela, em meio à reconstrução do setor petrolífero do país. A medida acompanha a recente promulgação de uma lei venezuelana que abriu o setor de petróleo ao investimento privado, rompendo com um dos princípios fundamentais da gestão Chávez-Maduro.

Wright se reuniu nesta tarde com Delcy Rodríguez, no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas.

O governo de Rodríguez espera que as reformas sirvam como um sinal de confiança para as grandes petrolíferas dos Estados Unidos, que até agora relutaram em voltar ao país, diante da instabilidade política. No passado, algumas dessas companhias sofreram perdas significativas quando o partido chavista aprovou a legislação que favorecia a estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA.

*Com informações da Associated Press.

