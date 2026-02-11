Capa Jornal Amazônia
Aeroportos do Pará serão ampliados e modernizados com investimentos federais

Entre os aeroportos paraenses, Altamira apresenta 70,48% de execução total, com destaque para o lado ar, já concluído em 91,43%

Jéssica Nascimento
fonte

O projeto envolve 11 aeroportos administrados pela Aena e contará com R$ 5,7 bilhões em financiamento, sendo R$ 4,64 bilhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Foto: Freepik)

O governo federal vai anunciar a ampliação e modernização de aeroportos no Pará, incluindo Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, em um projeto financiado com R$ 5,7 bilhões, que integra o Plano de Investimentos em Aeroportos do Novo PAC. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quarta-feira (11/2), no Palácio do Planalto, da cerimônia de lançamento do projeto.

O projeto envolve 11 aeroportos administrados pela Aena e contará com R$ 5,7 bilhões em financiamento, sendo R$ 4,64 bilhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  O aporte faz parte do Novo PAC e deve atrair investimentos adicionais, elevando o total para R$ 9,2 bilhões.

Os recursos contemplam os aeroportos de Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). A iniciativa integra a estratégia do governo de fortalecer a infraestrutura aeroportuária, ampliar a conectividade aérea e impulsionar o desenvolvimento regional.

Atualmente, os 11 aeroportos atendem cerca de 29 milhões de passageiros por ano. Com a modernização, a capacidade operacional poderá receber mais de 40 milhões de passageiros anualmente, promovendo maior integração entre capitais e cidades do interior.

O Aeroporto de Congonhas será o que receberá o maior volume de investimentos, incluindo a construção de um novo terminal que ampliará a área de 40 mil m² para 105 mil m², expansão do pátio de aeronaves, aumento das pontes de embarque de 12 para 19 e ampliação da área comercial para mais de 20 mil m².

Avanços no Pará 

Entre os aeroportos paraenses, Altamira apresenta 70,48% de execução total, com destaque para o lado ar, já concluído em 91,43%. Marabá registra 64,87%; Carajás, 66,65%, e Santarém, 45,41%, com obras em andamento tanto no lado ar quanto no lado terra.

 

aeroportos

investimentos do governo federal

aeroportos do pará
