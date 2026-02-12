Santo Antônio do Tauá receberá 17 casas do Minha Casa, Minha Vida Rural

O Ministério das Cidades realiza, nesta sexta-feira (13), a cerimônia de entrega de 17 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. O ato, que contará com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, terá início às 10h na vila de São Raimundo de Borralhos. A iniciativa visa reduzir o déficit habitacional na zona rural da região, garantindo dignidade para famílias locais.

As unidades entregues representam o primeiro lote de um projeto mais amplo para a cidade. Ao todo, 141 habitações da modalidade Rural do programa federal estão em construção em Santo Antônio do Tauá. O investimento total da União para a conclusão destas 17 primeiras casas soma mais de R$ 1,2 milhão.

Entrega ocorre em tempo recorde após assinatura

A construção das unidades habitacionais foi concluída em seis meses. Em agosto de 2025, o ministro Jader Filho esteve no município para assinar a contratação do empreendimento. Segundo o cronograma do Governo Federal, a entrega ocorre em tempo recorde após o início da vigência do contrato. As residências estão situadas na vila de São Raimundo de Borralhos, especificamente na travessa Capitão Nonato.

Durante o evento, o titular da pasta das Cidades conversará com os moradores e estará disponível para prestar esclarecimentos à imprensa sobre os próximos passos do programa no Pará. "O objetivo é garantir que as famílias do campo tenham acesso a moradias de qualidade com a agilidade necessária", afirmou o ministro em nota técnica sobre a agilidade das obras.

Entrega de moradias do MCMV Rural em Santo Antônio do Tauá

Data : sexta-feira, 13 de fevereiro

: sexta-feira, 13 de fevereiro Horário : 10h

: 10h Local : Sede da Associação dos Moradores da vila São Raimundo de Borralhos – travessa Capitão Nonato, zona rural de Santo Antônio do Tauá

: Sede da Associação dos Moradores da vila São Raimundo de Borralhos – travessa Capitão Nonato, zona rural de Santo Antônio do Tauá Total de moradias entregues : 17 unidades

: 17 unidades Total em construção no município : 141 habitações

: 141 habitações Investimento federal nesta etapa : R$ 1,2 milhão

: R$ 1,2 milhão Tempo de obra: seis meses após a assinatura