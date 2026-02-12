Capa Jornal Amazônia
30% dizem que foram beneficiados por isenção do IR e 67% dizem que não, mostra pesquisa

Isenção beneficia quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR)

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12, mostra que 30% dos brasileiros dizem ter sido beneficiados com a isenção de quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda (IR). Outros 67% dizem que não. Os que não sabem ou não responderam são 3%.

O instituto Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

Em segmentos regionais, a região com menos pessoas que disseram terem sido beneficiadas foi o Nordeste (23%). Já a que mais teve impacto positivo entre os brasileiros com mais de 16 anos foi o Sul (38%). Já o Sudeste teve 31% e o Centro-Oeste/Norte pontuou em 32%.

Entre os que ganham até dois salários mínimos, 23% disseram que foram beneficiados e 74% afirmaram que não. Já para os que recebem entre dois e cinco salários, e são a principal fatia que o governo procurou atrair com a medida, 34% disseram terem sido impactados positivamente e 63% disseram que não.

Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, 33% disseram que foram beneficiados. Os que negaram são 65%.

Para 15% dos brasileiros, a renda aumentou significativamente. Já outros 32% afirmam que houve uma diferença, mas não muita. Os que não viram impactos somam 50%. Outros 3% não sabem ou não responderam.

Para os que ganham até dois salários mínimos, 15% notaram um impacto significativo. Os que perceberam essa diferença considerável são 14% entre os que recebem entre dois e cinco salários mínimos. Entre os que ganham mais de cinco salários, a renda teve um aumento notável para 17% dos respondentes.

Palavras-chave

IR

faixa

isenção

pesquisa

Genial-Quaest
Economia
