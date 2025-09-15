Capa Jornal Amazônia
Círio de Nazaré

Círio 2025: brinquedos do tradicional Parque Ita chegam a Belém para o Arraial de Nazaré

Parque é uma das atrações mais aguardadas do Arraial de Nazaré e deve ser montado ainda esta semana

Estruturas do Parque Ita chegaram em Belém nesta segunda-feira (15) (Divulgação / DFN)

As estruturas do Parque Ita, tradicional atração do Arraial de Nazaré, chegaram a Belém nesta segunda-feira (15). Caminhões trouxeram os brinquedos que começam a ser montados esta semana, assim como as barracas que vão compor o arraial no estacionamento da Basílica Santuário.

Este ano, o parque terá 17 brinquedos, sendo 10 destinados ao público adulto e sete ao público infantil. As novidades desta edição são o Kid Play (infantil), que é um “mini parque” com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas para as crianças, e o brinquedo Skate (adulto). A roda-gigante terá 32 metros de altura e outras atrações de grande sucesso também estarão de volta, como a montanha-russa, o Free Style, o Amor Express, entre outros.

A previsão da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que o Arraial de Nazaré seja aberto ao público no dia 25 de setembro, após a vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros tanto nas instalações das barracas e sistemas elétricos quanto nas estruturas dos brinquedos do parque. Além do parque, o arraial contará com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo diversos produtos, entre eles: comidas típicas, artesanato, artigos religiosos, brinquedos, miriti e bijuterias.

image (Divulgação / DFN)

História 

O Parque Ita foi fundado em 1985, o Ita é um dos maiores parques itinerantes do Brasil, presente em diversas cidades do país. Já o Arraial de Nazaré iniciou na primeira edição do Círio, em 1793, quando era realizado como uma grande feira de produtos agrícolas. O termo “arraial” surgiu com a construção das casas ao redor da ermida de Plácido, após o achado da imagem, aproveitando o intenso fluxo de peregrinos. Naquele tempo, as festividades ocorriam em setembro, durante o verão amazônico, e o governador organizava feiras com produtos de diversos municípios, garantindo até transporte fluvial para pessoas e mercadorias.

 

