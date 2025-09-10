Capa Jornal Amazônia
Vídeo de mulher viraliza ao mostrar avó enfeitando cartaz do Círio com glitter e pedras brilhantes

Muitos internautas ficaram impressionados com a habilidade artística e a originalidade da avó

Victoria Rodrigues
fonte

O vídeo da avó já acumula mais de 20 mil visualizações no TikTok. (Foto: Reprodução/ Tiktok | @wanusousa)

Um vídeo curioso viralizou nas mídias sociais após uma mulher filmar o momento em que a avó estava enfeitando o cartaz do Círio de Nazaré com glitter e pedras brilhantes coloridas. “Minha avó extremamente latina colocando glitter e pedrinha em todo o cartaz do Círio de Nossa Senhora de Nazaré”, escreveu a neta na legenda do reels que já acumula mais de 20 mil visualizações no TikTok.

Nos comentários, algumas pessoas se mostraram inspiradas com a criatividade da avó. “Eu estava fazendo isso agora mesmo, preciso virar amiga da tua avó”, disse uma mulher. “Como que eu nunca pensei nisso? Absurdo, amei!”, revelou outra. “Minha avó fazia isso também. Já tem um ano e pouco que ela partiu, mas o cartaz do último Círio que ela decorou ainda está em casa”, escreveu uma terceira.

Cartaz do Círio de Nazaré 2025

image O cartaz do Círio de Nazaré 2025 foi apresentado no dia 31 de maio, na Praça Santuário. (Foto: Reprodução/ Diretoria do Círio de Nazaré (DFN))

O cartaz do Círio de Nazaré 2025 foi apresentado no dia 31 de maio, em uma cerimônia realizada na Praça Santuário, logo após uma missa realizada na Basílica Santuário de Nazaré. Neste ano, a peça foi criada e ilustrada pela equipe da Mendes Comunicação, uma agência voluntária do evento, e a imagem do cartaz foi capturada pelo fotógrafo Osmarino Souza, especialista em fotos do Círio.

O design da peça representa, de uma forma geral, o Lírio Mimoso, que remete a toda a criação da obra de Deus. No cartaz, eles foram desenhados todos voltados para a Virgem Maria, a mulher que teve o privilégio de receber no ventre e carregar por cerca de 9 meses o menino Jesus, que conforme narrado na Bíblia Sagrada, é Aquele que veio para salvar a humanidade de toda a mancha do pecado.

“Ela é a Imaculada Conceição. Pura e bela, livre de qualquer defeito como um lírio mimoso. Ela exala o suave perfume da mais autêntica santidade que convida seus filhos e filhas a crescerem na prática das virtudes desde a mais simples até a mais elevada. Sua Maternidade Divina é uma perene prova do imenso amor de Deus”, explicou a diretoria no descritivo do cartaz do Círio de Nazaré 2025.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

