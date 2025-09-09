Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Ingressos para arquibancadas do Círio 2025 esgotam no primeiro dia; saiba quando haverá novo lote

A comercialização começou na manhã desta terça-feira (9), às 8h, pelo site www.lojinhadocirio.com.br, e antes das 19h já havia acabado

O Liberal
fonte

Ingressos para arquibancadas do Círio 2025 esgotam no primeiro dia; saiba quando haverá novo lote. (Cristino Martins | O Liberal)

Os ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da grande procissão do Círio de Nazaré 2025 esgotaram ainda no primeiro dia de vendas. A comercialização começou na manhã desta terça-feira (9), às 8h, pelo site www.lojinhadocirio.com.br, e antes das 19h a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que não havia mais bilhetes disponíveis.

De acordo com a DFN, um novo lote de ingressos será disponibilizado no dia 23 de setembro. Cada pessoa poderá adquirir até cinco bilhetes por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Os ingressos são nominais e terão QR Code impresso, medida que busca garantir segurança e evitar falsificações.

Mais de 4 mil lugares estarão disponíveis por dia de procissão. Os valores praticados no primeiro lote foram de R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B – coberto) para a Trasladação, e de R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B – coberto) para o domingo do Círio.

A montagem das arquibancadas começou nesta terça-feira (9), na avenida Presidente Vargas, sob responsabilidade da Loc Engenharia. A estrutura contará ainda com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros, e passará por vistoria do Corpo de Bombeiros antes da liberação ao público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

arquibancada do círio 2025

círio de nossa senhora de nazaré
Círio de Nazaré
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda