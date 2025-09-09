Ingressos para arquibancadas do Círio 2025 esgotam no primeiro dia; saiba quando haverá novo lote

Os ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da grande procissão do Círio de Nazaré 2025 esgotaram ainda no primeiro dia de vendas. A comercialização começou na manhã desta terça-feira (9), às 8h, pelo site www.lojinhadocirio.com.br, e antes das 19h a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou que não havia mais bilhetes disponíveis.

De acordo com a DFN, um novo lote de ingressos será disponibilizado no dia 23 de setembro. Cada pessoa poderá adquirir até cinco bilhetes por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Os ingressos são nominais e terão QR Code impresso, medida que busca garantir segurança e evitar falsificações.

Mais de 4 mil lugares estarão disponíveis por dia de procissão. Os valores praticados no primeiro lote foram de R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B – coberto) para a Trasladação, e de R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B – coberto) para o domingo do Círio.

A montagem das arquibancadas começou nesta terça-feira (9), na avenida Presidente Vargas, sob responsabilidade da Loc Engenharia. A estrutura contará ainda com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros, e passará por vistoria do Corpo de Bombeiros antes da liberação ao público.