Cadastro para gratuidade do Círio 2025 já começa com fila de espera nesta quinta-feira

O cadastro para gratuidade das arquibancadas do Círio 2025 começou na manhã desta quinta-feira (11) e já tem fila de espera. Iniciado às 8 horas, o cadastro é feito no site www.lojinhadocirio.com.br

Ainda segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, a entrega vai ocorrer no dia 16 de setembro, na Casa de Plácido, de 8 às 14 horas, mediante comprovação do direito à gratuidade.