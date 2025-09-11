Dom Carlos Verzeletti abençoa corda do Círio em Castanhal
“A corda do Círio é uma corda que nos liberta, sinal de vida e comunhão", disse o religioso
Antes de ser transportada para Belém, a corda do Círio 2025 foi abençoada, em Castanhal, na manhã desta quinta-feira (11), por Dom Carlos Verzeletti, bispo da diocese de Castanhal.
“A corda do Círio é uma corda que nos liberta, sinal de vida e comunhão. A corda é um grande sinal de esperança, que faz bem ao coração. Uma força interior que nos fortalece a continuar a caminhada da vida. Recuperamos a relação com a natureza com a produção da corda da natureza local e força de trabalho local. Parabéns a todos os envolvidos”, disse Dom Carlos Verzeletti.
A previsão é que a corda deixe Castanhal por volta das 10 horas desta quinta-feira, chegando em Belém em em torno de 12 horas.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA