Abono Salarial PIS/Pasep: Prazo para saque de R$ 145,7 milhões encerra hoje; saiba quem tem direito

O prazo final para o saque do Abono Salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, encerra nesta segunda-feira (29). Cerca de 141 mil trabalhadores ainda não resgataram o benefício, que totaliza mais de R$ 145,7 milhões disponíveis para saque na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

De acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério do Trabalho, esses valores não sacados, somando os R$ 145,7 milhões, voltarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) após o encerramento do prazo. Contudo, ainda será possível recuperar as quantias por meio dos canais do próprio Ministério do Trabalho.

O Abono Salarial é um benefício anual concedido a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e a servidores públicos (Pasep). O valor pode ser de até um salário-mínimo, destinado a quem trabalhou por ao menos 30 dias no ano-base e recebeu até dois salários-mínimos por mês.

Para fins de consulta de valores, datas e bancos de recebimento, incluindo anos anteriores, os beneficiários podem acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e o portal gov.br. O calendário de pagamento de 2025 foi unificado para PIS e Pasep, seguindo o mês de nascimento.

A última leva de pagamentos deste ano, para nascidos em novembro e dezembro, foi liberada em agosto pelo governo federal. Até o momento, já foram pagos R$ 30,7 milhões a 26,5 mil trabalhadores, o que representa uma taxa de cobertura de 99,47% do público previsto.

Como consultar o Abono Salarial?

Para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga o passo a passo:

Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado;

Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br ;

; Toque em "Benefícios" e, em seguida, em "Abono Salarial". A tela seguinte irá informar se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício.

Além da Carteira de Trabalho Digital, trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Quem tem direito ao Abono Salarial?

Os trabalhadores devem atender aos seguintes critérios para ter direito ao benefício:

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS - data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

Ter recebido até dois salários-mínimos médios (no valor em vigor no ano-base) de remuneração mensal no período trabalhado;

médios (no valor em vigor no ano-base) de remuneração mensal no período trabalhado; Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias , consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2023);

, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2023); Ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2023).

Quem não tem direito ao Abono Salarial?

Empregado(a) doméstico(a);

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Qual é o valor do Abono Salarial?

O valor do Abono Salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base. Desta forma, somente quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário-mínimo.

O benefício varia de R$ 126,50 a R$ 1.518,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados.

Como são feitos os pagamentos?

O pagamento do Programa de Integração Social (PIS), para trabalhadores da iniciativa privada, é administrado pela Caixa Econômica Federal. São quatro as opções para recebimento:

Pessoas que possuem conta corrente ou poupança na Caixa recebem o abono automaticamente;

É possível receber os valores por meio da Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem;

Saque com o cartão social e senha em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e Caixa Aqui;

Se o trabalhador não possuir cartão social, o pagamento pode ser realizado em qualquer agência da Caixa com documento de identificação.

Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), para servidores públicos, tem seus depósitos feitos pelo Banco do Brasil. O pagamento será realizado prioritariamente como crédito em conta bancária, transferência via Transferência Eletrônica Disponível (TED), via PIX ou presencialmente nas agências de atendimento, conforme informado pelo Ministério do Trabalho.

Canais para tirar dúvidas sobre o benefício

Mais informações podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho (SRT), pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalho.uf@economia.gov.br (substituindo 'uf' pela sigla do estado do trabalhador). No Pará, o e-mail específico é trabalho.pa@economia.gov.br.