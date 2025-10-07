Produção de fitas do Círio 2025 cresce com impacto da COP 30

As fitas do Círio de Nazaré, que enfeitam punhos, carros e chaveiros como sinal de fé, promessa ou lembrança, são um dos objetos devocionais mais populares da festa. Em Belém, a produção começa meses antes da primeira romaria. Em 2025, os trabalhos foram antecipados para maio, com expectativa de crescimento de 70% nas vendas, impulsionado pela proximidade da COP 30, que será realizada em Belém um mês após o Círio.

“Já recebi bastante propostas, inclusive para adiantar os pedidos devido à demanda que é natural do Círio e, agora, também da COP 30”, afirma a produtora Rafaela Batista, 42 anos. “É como dizem: é o segundo Natal dos paraenses. E, neste ano, vai ser um Natal duplo”.

Fitas personalizadas viram presentes e sinais de fé

Produzidas em cetim 100% poliéster, as fitas passam por um processo de personalização feito em máquina. “A gente trabalha com as melhores marcas para não desbotar. As fitinhas de promessa recebem selagem nas pontas para não desfiar”, explica Rafaela. As frases podem ser tradicionais, como “Lembrança do Círio de Nossa Senhora de Nazaré”, ou adaptadas com nomes, mensagens de gratidão e promessas cumpridas.

Fitas produzidas por Rafaela são feitas de cetim 100% poliéster e passam por um processo de personalização em máquina (Cristino Martins / O Liberal)

Além das pulseiras devocionais, há versões decorativas usadas em kits, lembranças e ações promocionais. Neste ano, a produtora lançou uma coleção com as cores do cartaz oficial do Círio: verde, rosa, azul e amarelo. “A ideia é que a fita também seja um presente”, comenta.

Produção abastece romarias de todo o Pará

Mesmo com pico de vendas em outubro, a demanda pelas fitas atravessa o ano. Rafaela atende pedidos de cidades que realizam outras festividades para Nossa Senhora de Nazaré, como Bragança e o Rosário. “É gratificante atender não só o Círio de Belém. O público é muito fiel e gosta de registrar sua devoção na fita”, diz.

Rafaela Batista, produtora de fitas personalizadas para o Círio de Nazaré (Cristino Martins / O Liberal)

Durante o mês do Círio, o ritmo acelera. “Até mesmo no dia do Círio Fluvial tem cliente pedindo reposição. A gente fica aqui até umas 16h, passando o Círio do sábado”, relata. As fitas também são distribuídas em eventos como o Auto do Círio e a Trasladação.

Produto movimenta economia e fortalece marcas

A venda de fitas é uma importante fonte de renda para pequenos negócios locais. “O Círio é a melhor época, o segundo é o Natal. Mas a diferença é que, no Círio, a cidade inteira se envolve e recebe visitantes do Brasil e do mundo. Isso se reflete na demanda”, explica Rafaela.

Além do apelo religioso, as fitas também ganham função promocional. Empresas utilizam personalizações com logomarcas e slogans, associando suas marcas à festividade. “É uma lembrança que as pessoas guardam e usam por muito tempo, então acaba sendo também uma forma de comunicação afetiva”, avalia.

Devoção e empreendedorismo caminham juntos

Católica, Rafaela acredita que o sucesso do negócio é uma bênção. “Eu acredito que foi uma bênção dela, de Nossa Senhora. É gratificante atender o público paraense, principalmente com as fitas de promessa”, afirma.

O impacto vai além da renda. “Hoje, tenho certeza de que minha empresa inspira outras pessoas a empreender. O Círio me deu essa visibilidade e, ao mesmo tempo, me aproximou ainda mais da fé”, conclui.

