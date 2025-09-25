Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Corda oficial do Círio 2025 chega à Estação das Docas neste sábado (27)

Exposição gratuita segue até 11 de outubro no Armazém 1, com acesso nos horários de funcionamento do espaço

O Liberal
fonte

Corda do Círio de Nazaré (Agência Pará/Divulgação)

A Estação das Docas recebe, neste sábado (27), a chegada da corda oficial do Círio de Nazaré 2025, um dos principais símbolos da maior manifestação religiosa do Pará. A previsão é que a corda chegue às 17h e fique exposta no Armazém 1 até às 15h do dia 11 de outubro.

A visitação é gratuita e integra a programação que antecede a procissão do Círio, marcada para o segundo domingo de outubro. Esta é a sexta vez consecutiva que a corda é exposta no local.

Tradição e fé em exposição na Estação das Docas

A exposição é uma correalização entre a Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação das Docas, e as Diretorias da Festa de Nazaré, do Arraial e de Decoração, com apoio do Governo do Estado.

Os visitantes poderão ver a corda nos seguintes horários:

  • De domingo a quinta-feira: das 10h à meia-noite
  • De sexta-feira a sábado: das 10h à 1h

A iniciativa permite que fiéis e turistas se aproximem de um dos elementos mais emblemáticos da devoção à Nossa Senhora de Nazaré, reforçando a importância cultural e religiosa da celebração.

Serviço: Exposição da Corda Oficial do Círio 2025

  • Data: de 27 de setembro a 11 de outubro de 2025
  • Horários: domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite; sexta e sábado, das 10h à 1h
  • Local: Armazém 1 – Estação das Docas – avenida Boulevard Castilhos Franças, s/n, Campina, Belém (PA)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda