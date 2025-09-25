Corda oficial do Círio 2025 chega à Estação das Docas neste sábado (27)

A Estação das Docas recebe, neste sábado (27), a chegada da corda oficial do Círio de Nazaré 2025, um dos principais símbolos da maior manifestação religiosa do Pará. A previsão é que a corda chegue às 17h e fique exposta no Armazém 1 até às 15h do dia 11 de outubro.

A visitação é gratuita e integra a programação que antecede a procissão do Círio, marcada para o segundo domingo de outubro. Esta é a sexta vez consecutiva que a corda é exposta no local.

Tradição e fé em exposição na Estação das Docas

A exposição é uma correalização entre a Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação das Docas, e as Diretorias da Festa de Nazaré, do Arraial e de Decoração, com apoio do Governo do Estado.

Os visitantes poderão ver a corda nos seguintes horários:

De domingo a quinta-feira: das 10h à meia-noite

De sexta-feira a sábado: das 10h à 1h

A iniciativa permite que fiéis e turistas se aproximem de um dos elementos mais emblemáticos da devoção à Nossa Senhora de Nazaré, reforçando a importância cultural e religiosa da celebração.

Serviço: Exposição da Corda Oficial do Círio 2025

Data: de 27 de setembro a 11 de outubro de 2025

de 27 de setembro a 11 de outubro de 2025 Horários: domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite; sexta e sábado, das 10h à 1h

domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite; sexta e sábado, das 10h à 1h Local: Armazém 1 – Estação das Docas – avenida Boulevard Castilhos Franças, s/n, Campina, Belém (PA)