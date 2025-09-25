Corda oficial do Círio 2025 chega à Estação das Docas neste sábado (27)
Exposição gratuita segue até 11 de outubro no Armazém 1, com acesso nos horários de funcionamento do espaço
A Estação das Docas recebe, neste sábado (27), a chegada da corda oficial do Círio de Nazaré 2025, um dos principais símbolos da maior manifestação religiosa do Pará. A previsão é que a corda chegue às 17h e fique exposta no Armazém 1 até às 15h do dia 11 de outubro.
A visitação é gratuita e integra a programação que antecede a procissão do Círio, marcada para o segundo domingo de outubro. Esta é a sexta vez consecutiva que a corda é exposta no local.
Tradição e fé em exposição na Estação das Docas
A exposição é uma correalização entre a Organização Social Pará 2000, responsável pela gestão da Estação das Docas, e as Diretorias da Festa de Nazaré, do Arraial e de Decoração, com apoio do Governo do Estado.
Os visitantes poderão ver a corda nos seguintes horários:
- De domingo a quinta-feira: das 10h à meia-noite
- De sexta-feira a sábado: das 10h à 1h
A iniciativa permite que fiéis e turistas se aproximem de um dos elementos mais emblemáticos da devoção à Nossa Senhora de Nazaré, reforçando a importância cultural e religiosa da celebração.
Serviço: Exposição da Corda Oficial do Círio 2025
- Data: de 27 de setembro a 11 de outubro de 2025
- Horários: domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite; sexta e sábado, das 10h à 1h
- Local: Armazém 1 – Estação das Docas – avenida Boulevard Castilhos Franças, s/n, Campina, Belém (PA)
