Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: Vai chover durante a Trasladação e Grande Procissão? Saiba o que diz a previsão do tempo

O sábado, data da Trasladação da Imagem Peregrina, deve ter sol com algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva ao longo do dia

O Liberal
fonte

Círio 2025: Vai chover durante a Trasladação e Grande Procissão? Saiba o que diz a previsão do tempo (Cristino Martins | O Liberal)

Neste fim de semana marcado pelas principais romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, a previsão do tempo para Belém indica variação entre céu nublado e momentos de sol, com possibilidade de chuva passageira no sábado (11), durante a Trasladação, e tempo mais firme no domingo (12), quando ocorre a Grande Procissão.

️ Sábado (11): Trasladação com chance de chuva

O sábado, data da Trasladação da Imagem Peregrina, deve ter sol com algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. A probabilidade de precipitação é de 54%, com volume estimado em 0,6 mm. Apesar disso, o tempo tende a melhorar no período da noite, permitindo que a romaria ocorra sem grandes interferências climáticas.

Saiba mais:

  • Temperatura: entre 24 °C e 32 °C
  • Umidade do ar: entre 55% e 95%
  • Ventos: de nordeste, a 8 km/h
  • Fase da lua: cheia
  • Arco-íris: alta probabilidade devido à combinação de sol e chuva

Domingo (12): Grande Procissão com tempo firme

No domingo, quando milhões de fiéis acompanham a Grande Procissão, o tempo deve colaborar. A previsão aponta sol entre nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.

  • Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C
  • Umidade do ar: entre 52% e 93%
  • Ventos: de leste-nordeste, a 9 km/h
  • Fase da lua: cheia
  • Arco-íris: sem probabilidade
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

trasladação 2025

grande procissão

nossa senhora de nazaré

vai chover em belém?
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda