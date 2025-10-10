Círio 2025: Vai chover durante a Trasladação e Grande Procissão? Saiba o que diz a previsão do tempo

Neste fim de semana marcado pelas principais romarias do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, a previsão do tempo para Belém indica variação entre céu nublado e momentos de sol, com possibilidade de chuva passageira no sábado (11), durante a Trasladação, e tempo mais firme no domingo (12), quando ocorre a Grande Procissão.

️ Sábado (11): Trasladação com chance de chuva

O sábado, data da Trasladação da Imagem Peregrina, deve ter sol com algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. A probabilidade de precipitação é de 54%, com volume estimado em 0,6 mm. Apesar disso, o tempo tende a melhorar no período da noite, permitindo que a romaria ocorra sem grandes interferências climáticas.

Saiba mais:

Temperatura: entre 24 °C e 32 °C

Umidade do ar: entre 55% e 95%

Ventos: de nordeste, a 8 km/h

Fase da lua: cheia

Arco-íris: alta probabilidade devido à combinação de sol e chuva

Domingo (12): Grande Procissão com tempo firme

No domingo, quando milhões de fiéis acompanham a Grande Procissão, o tempo deve colaborar. A previsão aponta sol entre nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.

Temperatura: mínima de 24 °C e máxima de 32 °C

Umidade do ar: entre 52% e 93%

Ventos: de leste-nordeste, a 9 km/h

Fase da lua: cheia

Arco-íris: sem probabilidade