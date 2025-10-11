Missa da Trasladação do Círio 2025 tem início no colégio Gentil

A tradicional missa que antecede a romaria da Trasladação do Círio de Nazaré 2025 foi iniciada na tarde deste sábado (11), no Colégio Gentil Bittencourt, em Belém. A celebração é presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e reúne milhares de romeiros e promesseiros que participam do momento de fé e preparação para uma das procissões mais emocionantes do ciclo do Círio.

Após a missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deixará o colégio e seguirá em cortejo pelas ruas da capital paraense até a Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. A Trasladação é uma das mais importantes romarias que integram o Círio de Nazaré, reunindo cerca de 1,5 milhão de pessoas nas ruas em uma intensa manifestação de fé.