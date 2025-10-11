Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Missa da Trasladação do Círio 2025 tem início no colégio Gentil

A celebração é presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e reúne milhares de romeiros e promesseiros

O Liberal

A tradicional missa que antecede a romaria da Trasladação do Círio de Nazaré 2025 foi iniciada na tarde deste sábado (11), no Colégio Gentil Bittencourt, em Belém. A celebração é presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, e reúne milhares de romeiros e promesseiros que participam do momento de e preparação para uma das procissões mais emocionantes do ciclo do Círio.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?]]

[[(standard.Article) ‘Simplicidade e fé’, resume Dom Júlio sobre o primeiro Círio como arcebispo]]

Após a missa, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré deixará o colégio e seguirá em cortejo pelas ruas da capital paraense até a Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha. A Trasladação é uma das mais importantes romarias que integram o Círio de Nazaré, reunindo cerca de 1,5 milhão de pessoas nas ruas em uma intensa manifestação de fé.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

missa no colégio gentil

missa da trasladação
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda