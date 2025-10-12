Capa Jornal Amazônia
Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?

Além da capital paraense, a romaria também é realizada em outros municípios, como Vigia, Bragança, Cametá e Soure

Victoria Rodrigues
fonte

O Círio de Cametá foi realizado no dia 21 de setembro de 2025. (Foto: Adrielly Redig)

Repleto de emoções, promessas e devoção à Virgem Maria, o Círio de Nazaré é considerado a maior festa religiosa do Brasil, que reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros na Basílica Santuário no segundo domingo de outubro. Esses atos de fé encantam a cidade de Belém e fazem dela um espaço de amor e gratidão pelas graças alcançadas, mas você sabia que a capital paraense não é a única do estado a receber a procissão em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré?

Para homenagear a Rainha da Amazônia, alguns outros municípios do Pará também se destacam ao realizar a procissão em diferentes datas no final do ano, como Vigia, Bragança, Cametá e Soure. As homenagens seguem características da romaria principal de Belém, mas se diferenciam pela distância e por possuírem detalhes únicos que conquistam os moradores de cada região pela tradicionalidade do período nazareno. São diversos romeiros unidos pela fé, do norte ao sul do Pará.

Conheça outros Círios de Nazaré:

  • Círio de Nazaré em Vigia

image Círio de Vigia em 2025. (Foto: Igor Mota)

O Círio na cidade de Vigia é considerado um dos Círios de Nazaré mais antigos do Estado do Pará. Neste ano, a 328ª edição da festa foi realizada no segundo domingo de setembro (14) com uma programação cultural e religiosa voltada à Nossa Senhora de Nazaré, o que incluiu uma procissão programada que saiu da Comunidade São Sebastião com destino ao Santuário Madre de Deus.

  • Círio de Nazaré em Bragança

image Círio de Bragança em 2024. (Foto: Eduarda Padilha/ Pascom Catedral)

O Círio de Nazaré no município de Bragança, que fica localizado no norte do Pará,  acontece todos os anos no segundo domingo do mês de novembro. Neste ano, o tema da festividade nazarena é “Virgem de Nazaré, sede o nosso refúgio” e além das missas e exibição do cartaz que já foi realizado nesta terça-feira (7), a festividade também conta com 10 romarias e uma grande procissão que percorre cerca de 4 km pelas ruas principais da cidade em um trajeto que percorre desde a Igreja de São Benedito até o Palácio Episcopal de Bragança.

  • Círio de Nazaré em Cametá

image Círio de Cametá em 2025. (Foto: Adrielly Redig)

O Círio de Nazaré na cidade de Cametá faz parte da tradição da cidade há 32 anos e costuma reunir anualmente cerca de 30 mil fiéis em procissão pelas ruas como forma de agradecimento à Virgem de Nazaré, segundo informações da Pastoral de Comunicação da Diocese de Cametá. Neste ano, a romaria principal da “Terra dos Notáveis” em homenagem à Rainha da Amazônia ocorreu no dia 21 de setembro de 2025 em um trajeto que saiu da frente do Hospital e Maternidade Santa Luísa de Marillac e percorreu cerca de 3 km pelas ruas até a Catedral São João Batista.

  • Círio de Nazaré em Soure

image Círio de Soure em 2024. (Foto: Pascom da Paróquia Menino Deus de Soure)

Considerada a maior manifestação religiosa da Ilha do Marajó e uma das mais populares do Pará, o Círio de Nazaré na cidade de Soure também é realizado anualmente no segundo domingo de novembro. Neste ano, o evento dedicado à Virgem Maria tem como tema “Maria, Peregrina da Esperança” e a procissão principal sairá da Capela de São José, em um percurso total de aproximadamente 4,5 km, em direção à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Consolação. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

