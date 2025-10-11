Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Sargento do Exército relata milagre de ser mãe após pedido no Círio

Diagnosticada com impossibilidade de engravidar, Ana Beatriz Bahia atribui à intercessão de Nossa Senhora o nascimento da filha Ana Lívia, hoje com 5 anos

Gabriel da Mota
fonte

Sargento Bahia é mãe de Ana Lívia, hoje com 5 anos de idade (Wagner Santana / O Liberal)

A história da 3ª sargento do Comando Militar do Norte (CMN) Ana Beatriz Bahia com o Círio de Nazaré é atravessada por um diagnóstico doloroso e por um pedido insistente que, anos depois, se transformou em milagre. Há mais de uma década, sua família mantém a tradição de entregar água aos promesseiros da corda na avenida Presidente Vargas, gesto que se tornou símbolo de súplica e agradecimento.

Foi durante uma dessas distribuições, no Círio de 2019, que a vida de Ana Beatriz mudou. “Naquele ano, eu e o pai da minha filha já tínhamos feito o pedido para Nossa Senhora: se fosse da vontade dela, que o nosso milagre viesse. E, enquanto eu dava água na corda, eu simplesmente desmaiei”, relembra.

image Ana Beatriz e seu ex-esposo, o engenheiro Lukas Alcântara, pediram durante três anos seguidos pelo milagre de terem uma filha (Wagner Santana / O Liberal)

Naquele momento, a sargento não imaginava que estava grávida. Semanas depois, veio a confirmação da gestação. O diagnóstico médico, anos antes, havia indicado que ela não poderia ter filhos. “Eu fiquei muito mal na época, mas continuei rezando, pedindo, sempre ajoelhada. Foram três Círios seguidos pedindo pela minha filha. No de 2019, a graça chegou”, conta.

O milagre de Ana Lívia

A filha, Ana Lívia, hoje com cinco anos, é lembrada pela mãe como a realização do impossível.

“Eu atrelo muito a minha filha a Nossa Senhora. Se hoje eu a tenho comigo, é graças a Ela, porque me escutou. Quantas vezes eu pedi ajoelhada, e hoje eu tenho esse presente comigo”, afirma.

A promessa não parou no nascimento. Até hoje, a família segue entregando água aos devotos da corda como forma de agradecer. “Não tem como não agradecer. Cada ano, eu me emociono, porque sei que a minha filha é fruto dessa intercessão. O Círio é a nossa renovação”, diz.

Entre farda e maternidade

Além da promessa particular, Ana Beatriz participa do Círio como militar. Ela integra o Pelotão Ponta, responsável por abrir caminho para a berlinda durante a procissão. A atuação começa cedo, na Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso, onde os soldados formam um cordão humano. De lá, seguem até a avenida Presidente Vargas e acompanham o trajeto até a Basílica.

“É um final de semana sem descanso, mas muito gratificante. A gente sai renovado depois disso. Seja doando água, seja participando do pelotão, eu vivo o Círio. É missão e é devoção”, afirma.

image Sargento Bahia é mãe de Ana Lívia, hoje com 5 anos de idade (Wagner Santana / O Liberal)

A vida de sargento e mãe é, segundo ela, desafiadora. “Há dias que são mais cansativos e outros que fluem melhor. Mas é gratificante, porque graças ao meu trabalho posso proporcionar à minha filha estudo, saúde, uma casa. Tudo que ela tem hoje é fruto do meu trabalho”, explica.

A prova da fé

A maternidade também trouxe momentos difíceis. Em maio deste ano, Ana Lívia enfrentou uma internação por pneumonia e princípio de derrame pleural. Foram sete dias no hospital e mais uma semana em casa com medicação intensiva. “Não tinha uma noite em que eu não me ajoelhasse no pé do leito dela e rezasse, pedindo para que Nossa Senhora tirasse a gente daquela situação. Eu não aguentava mais ver a minha filha sofrer”, recorda.

image A sargento encontrou na dor de Maria um sentido para enfrentar o sofrimento pela filha, que precisou ser internada em maio deste ano com um grave quadro clínico (Wagner Santana / O Liberal)

A experiência a aproximou ainda mais da dor de Maria. “Acho que para uma mãe é a pior sensação do mundo ver um filho sofrer e não poder estar no lugar dele. É como a própria história de Maria, que viu Jesus em sofrimento. Eu digo que todas nós mães temos um pouco de Maria com a gente”, reflete.

Renovação no Círio

Superada a doença, Ana Lívia hoje está saudável. A cada outubro, a sargento renova sua gratidão e entrega à Virgem de Nazaré. “Eu só tenho a agradecer. Agradecer pela vida da minha filha, pela saúde dela, por tudo que conquistamos. O Círio me renova, me fortalece e me lembra do milagre que eu carrego todos os dias comigo: a minha filha”, conclui.

A cobertura do Círio de Nazaré 2025 de O Liberal tem patrocínio do Banco da Amazônia, Natura, Atacadão, Liquigás, além do apoio da Vale.

 

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

milagre

maternidade

sargento do exército

comando militar do norte
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda