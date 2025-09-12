Círio de Vigia de Nazaré chega a 328º edição neste domingo (14)

Um dos Círios de Nazaré mais antigos do Estado do Pará chega a 328ª edição no município de Vigia, no nordeste do Pará, neste domingo (14). A festividade contará com programação religiosa e cultural em homenagem à padroeira. A procissão programada para às 8h, sairá da Comunidade São Sebastião, onde ocorrerá uma missa às 7h. A romaria seguirá até o Santuário Madre de Deus, local em que ocorrerá outra missa na chegada, presidida por Dom Carlos Verzeletti.

O Círio de Nazaré de Vigia percorrerá a rua São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão do Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso, e rua Professora Noêmia Belém até a igreja Matriz. Às 18h, uma nova missa será realizada no Santuário. As confissões e adorações seguem de segunda a sexta-feira, às 17h30, no Santuário de Madre De Deus.

Uma das últimas romarias será a Romaria da Juventude, no dia 19 de setembro, às 17h, com saída da comunidade de São Sebastião. No dia 20 de setembro, haverá a Trasladação do Círio das Crianças, às 18h, do Santuário até o Hospital Municipal de Vigia. E no domingo, dia 21, ocorrerá o Círio das Crianças, às 7h, com saída do Hospital municipal para o santuário.

Em seguida, no dia 26, será a Romaria da Acessibilidade, às 17h. O encerramento das Peregrinações das Comunidades do Interior ocorrerá no dia 27 de setembro, com concentração na Igreja das Pedras. Os festejos terminam o final do mês nos dias 28 e 29 de setembro. No domingo (28), será o Dia da Festa, e na segunda (29), o Recírio. As programações sempre ocorrerão no Santuário Madre de Deus.

Durante o período das celebrações, haverá ainda uma transmissão ao vivo com historiadores, antropólogos e especialistas em religiosidade popular e na cultura do Círio de Nazaré. A live será exibida pelas redes sociais da Paróquia, diretamente da sacristia barroca do Santuário.

Após os festejos do Círio de Belém, a Imagem Peregrina também fará uma visita a Vigia. O projeto é uma iniciativa do jornalista Nélio Palheta e tem coordenação do padre Silvestre Sales.

TRADIÇÃO - A tradição teve início no ano de 1697, quando o padre jesuíta José Ferreira, em viagem para São Luís do Maranhão, teria conhecido a chamada “imagem milagrosa de Nossa Senhora de Nazaré” na cidade. O registro histórico está na obra Crônica dos Padres da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão, escrita por João Bettendorf, também jesuíta. De acordo com o livro, no final do século 17, os devotos da então Vila da Vigia de Nossa Senhora de Nazaré realizavam romarias e novenas em homenagem à santa.

EXPOSIÇÃO – A programação cultural do Círio de Vigia inclui neste ano a exposição “Imagens da Devoção”, que será montada em uma das varandas do Santuário da Mãe de Deus, com apoio da prefeitura. A exposição ficará aberta até início de dezembro.

O espaço reunirá registros fotográficos do Círio, crônicas sobre a origem da devoção em Portugal, Vigia e Belém, com ilustrações de imagens criadas por inteligência artificial, além da exibição de mantos da padroeira.

A mostra também contará com cerca de 90 pequenas berlindas confeccionadas por comunidades rurais e urbanas, formando uma instalação artística. Outra instalação vai reproduzir a “lenda do achado” da imagem de Nossa Senhora de Nazaré em Vigia, em um mangal próximo ao local onde hoje está o Santuário.

PROGRAMAÇÃO DO CÍRIO DE VIGIA

7h – Missa na Comunidade São Sebastião

8h – Procissão do Círio de Vigia – Saída da Comunidade São Sebastião

12h (apromixadamente) – Chegada – Santuário Madre de Deus

Trajeto: Comunidade São Sebastião, rua São Sebastião, rua Santana de Medeiros, avenida Barão do Guajará, travessa Vilhena Alves, rua de Nazaré, travessa Hilário Cardoso, e rua Professora Noêmia Belém até a igreja Matriz.

12h – Missa no Santuário Madre de Deus presidida por Dom Carlos Verzeletti.

18h – Missa no Santuário Madre de Deus.

19/09 – 17h – Romaria da Juventude – Saída da comunidade de São Sebastião.

20/09 – 18h – Trasladação do Círio das Crianças – Santuário até o Hospital Municipal de Vigia

21/09 – 7h – Círio das Crianças – saída do Hospital Municipal de Vigia para o Santuário Madre de Deus.

26/09 – 17h – Romaria da Acessibilidade – saída Igreja das Pedras

27/09 – 17h – Encerramento das Peregrinações das Comunidades do Interior – concentração na Igreja das Pedras

28/09 – 6h – Dia da Festa – Santuário Madre de Deus

28/09 – 7h30 – Santa Missa na Comunidade São Sebastião

28/09 – 17h – Saída Romaria do Santuário Madre de Deus

29/09 – 7h – Recírio – Santuário Madre de Deus

29/09 8h – Procissão Recírio – Santuário Madre de Deus