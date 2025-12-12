Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

Hannah Franco
fonte

Funai lança processo seletivo com 900 vagas e salários de até R$ 6,6 mil (Divulgação Funai)

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) publicou edital de um novo processo seletivo simplificado para contratação de 900 profissionais temporários. As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 6.681,70. Há vagas destinadas ao Pará.

As inscrições serão realizadas em etapas, de forma gratuita, conforme o bloco de estados escolhido pelo candidato. A seleção é voltada ao reforço das equipes que atuam na proteção territorial em terras indígenas.

VEJA MAIS

image Prefeitura de Novo Repartimento anuncia processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; veja detalhe
Inscrições serão presenciais nos dias 9 e 10 de dezembro; seleção é por análise curricular

image IBGE prorroga inscrição de concurso com 8.480 vagas temporárias; Pará reúne 371 oportunidades
As provas objetivas serão aplicadas no dia 1 de março de 2026; o valor da taxa de inscrição é de R$ 38,50

Cargos e salários

O edital prevê vagas para dois cargos:

  • Agente Temporário de Proteção Territorial (nível médio) – remuneração de R$ 2.452,50;
  • Especialista Temporário em Proteção Territorial (nível superior) – remuneração de R$ 6.681,70.

Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte, quando couber. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Distribuição das vagas e datas de inscrição As oportunidades estão organizadas em quatro blocos, cada um com estados e cronograma próprios.

CONFIRA O EDITAL

O Pará aparece no segundo bloco da seleção:

  • Bloco 01 – Brasília: 93 vagas | inscrições a partir de 9 de julho de 2025;
  • Bloco 02 – Pará, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso: 329 vagas | inscrições a partir de 22 de setembro de 2025;
  • Bloco 03Pará, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: 241 vagas | inscrições a partir de 5 de janeiro de 2026;
  • Bloco 04 – Amazonas, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná: 237 vagas | inscrições a partir de 6 de abril de 2026.

Como funciona o processo seletivo da Funai?

O processo seletivo simplificado será composto por três etapas:

  • análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório;
  • investigação social, de caráter eliminatório;
  • entrevista on-line por competências, de caráter eliminatório e classificatório.

As entrevistas terão duração máxima de 20 minutos para candidatos de nível médio e 30 minutos para nível superior. Toda a documentação exigida deverá ser enviada no momento da inscrição. Os candidatos aprovados ainda participarão de um curso básico de proteção territorial, com carga horária de 40 horas.

Quem pode participar da seleção?

Para o cargo de Agente Temporário de Proteção Territorial, o edital exige:

  • ensino médio completo;
  • experiência em monitoramento territorial ou ambiental;
  • idade entre 18 e 59 anos.

Para o cargo de Especialista Temporário em Proteção Territorial, os requisitos incluem:

  • curso superior reconhecido pelo MEC, conforme áreas previstas no edital;
  • idade entre 18 e 65 anos;
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria B;
  • experiência em coordenação de equipes.

O edital também aponta como requisitos desejáveis experiência em indigenismo, monitoramento territorial, manejo integrado do fogo, geointeligência e atuação com comunidades tradicionais.

Atuação em campo e duração do contrato

As atividades serão realizadas diretamente em terras indígenas, com deslocamentos fluviais e terrestres em áreas de difícil acesso. As funções exigem esforço físico. Os contratos terão duração inicial de quatro anos, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, respeitando o limite máximo de cinco anos.

O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

concurso público

funai
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

TCM cria protocolo inédito para rastrear emendas municipais no Pará

A norma, divulgada no Diário Oficial Eletrônico, atende a determinações do STF no âmbito da ADPF 854 e passa a valer para o exercício de 2026

11.12.25 19h39

IMPOSTÔMETRO

Paraenses já pagaram R$ 55 bilhões em impostos em 2025

Arrecadação cresceu 9,6% no Pará; economista aponta influência da COP 30, turismo e obras na construção civil para o aquecimento da economia

10.12.25 7h00

CIEE

CIEE prevê 68 mil vagas de estágio até fevereiro; Pará concentra o maior volume no Norte

A região Norte reúne 4,8 mil oportunidades, sendo 1.970 no Pará

09.12.25 11h47

MAIS LIDAS EM PARÁ

ESTUDOS

Uepa abre seleção para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais 2026

Os candidatos passarão por quatro fases eliminatórias

10.12.25 16h28

LISTA

Quem são as pessoas mais importantes de Belém e Ananindeua? Confira no mapa interativo global

Mapa criado por pesquisador finlandês revela as pessoas mais notáveis do mundo, cidade por cidade, com base em dados da Wikipédia e do Wikidata

19.07.25 14h00

Dicionário Paraense

Entenda o que significa 'égua', 'pomba lesa' e 'gala seca' no Pará

As gírias são muito populares entre os paraenses e fazem parte da cultura do estado. Entenda o significado de algumas das mais populares delas.

22.08.24 16h39

VER O PESO

Conheça 10 frutas regionais fáceis de encontrar na feira do Ver-o-Peso

O Pará é conhecido por sua variedade de frutas e todas podem ser facilmente encontradas no Ver-o-Peso

27.03.24 5h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda