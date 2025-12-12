Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) publicou edital de um novo processo seletivo simplificado para contratação de 900 profissionais temporários. As oportunidades são para candidatos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 6.681,70. Há vagas destinadas ao Pará.

As inscrições serão realizadas em etapas, de forma gratuita, conforme o bloco de estados escolhido pelo candidato. A seleção é voltada ao reforço das equipes que atuam na proteção territorial em terras indígenas.

Cargos e salários

O edital prevê vagas para dois cargos:

Agente Temporário de Proteção Territorial (nível médio) – remuneração de R$ 2.452,50;

(nível médio) – remuneração de R$ 2.452,50; Especialista Temporário em Proteção Territorial (nível superior) – remuneração de R$ 6.681,70.

Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio-transporte, quando couber. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Distribuição das vagas e datas de inscrição As oportunidades estão organizadas em quatro blocos, cada um com estados e cronograma próprios.

O Pará aparece no segundo bloco da seleção:

Bloco 01 – Brasília: 93 vagas | inscrições a partir de 9 de julho de 2025 ;

– Brasília: 93 vagas | inscrições a partir de ; Bloco 02 – Pará, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso: 329 vagas | inscrições a partir de 22 de setembro de 2025 ;

– Pará, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso: 329 vagas | inscrições a partir de ; Bloco 03 – Pará , Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: 241 vagas | inscrições a partir de 5 de janeiro de 2026 ;

– , Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: 241 vagas | inscrições a partir de ; Bloco 04 – Amazonas, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná: 237 vagas | inscrições a partir de 6 de abril de 2026.

Como funciona o processo seletivo da Funai?

O processo seletivo simplificado será composto por três etapas:

análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

investigação social, de caráter eliminatório;

entrevista on-line por competências, de caráter eliminatório e classificatório.

As entrevistas terão duração máxima de 20 minutos para candidatos de nível médio e 30 minutos para nível superior. Toda a documentação exigida deverá ser enviada no momento da inscrição. Os candidatos aprovados ainda participarão de um curso básico de proteção territorial, com carga horária de 40 horas.

Quem pode participar da seleção?

Para o cargo de Agente Temporário de Proteção Territorial, o edital exige:

ensino médio completo;

experiência em monitoramento territorial ou ambiental;

idade entre 18 e 59 anos.

Para o cargo de Especialista Temporário em Proteção Territorial, os requisitos incluem:

curso superior reconhecido pelo MEC, conforme áreas previstas no edital;

idade entre 18 e 65 anos;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria B;

experiência em coordenação de equipes.

O edital também aponta como requisitos desejáveis experiência em indigenismo, monitoramento territorial, manejo integrado do fogo, geointeligência e atuação com comunidades tradicionais.

Atuação em campo e duração do contrato

As atividades serão realizadas diretamente em terras indígenas, com deslocamentos fluviais e terrestres em áreas de difícil acesso. As funções exigem esforço físico. Os contratos terão duração inicial de quatro anos, com possibilidade de prorrogação por mais um ano, respeitando o limite máximo de cinco anos.

O edital prevê ainda reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.