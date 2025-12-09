CIEE prevê 68 mil vagas de estágio até fevereiro; Pará concentra o maior volume no Norte

O período entre dezembro e fevereiro é considerado o melhor momento do ano para estudantes que buscam uma oportunidade de trabalho. Nesse intervalo, a rotatividade aumenta devido ao fim de cursos e de contratos de estágio, abrindo novas vagas em todo o país. No Norte, o Pará se destaca com a previsão de 1.970 oportunidades até fevereiro de 2026, posicionando-se como o estado com maior volume de vagas na região. No cenário nacional, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 68,2 mil vagas de estágio e aprendizagem no mesmo período.

VEJA MAIS

As áreas com maior oferta para estágio são Educação, Administração e Direito, enquanto, no caso da aprendizagem, sobressaem Administração, Logística e Varejo. Mesmo com São Paulo liderando o ranking nacional, o Pará concentra o maior número de vagas entre os estados nortistas e integra o conjunto de regiões onde a movimentação sazonal deve ampliar as chances de ingresso de jovens no mercado de trabalho.

No Brasil, o estado de São Paulo deve abrir o maior número de oportunidades: 33 mil oportunidades, sendo 31,9 mil delas destinadas a estagiários.

Até novembro de 2025, o CIEE acumulou 290 mil contratos ativos de estágio e aprendizagem em todo o país, número 7% maior que o registrado no mesmo período de 2024. O crescimento indica uma tendência positiva para jovens e adolescentes em busca da primeira experiência profissional.

Segundo Patrícia Testai, gerente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, a virada do ano é decisiva para quem procura uma oportunidade. “O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal CIEE e ficar atento ao celular e e-mail”, orienta.

Com 61 anos de atuação, o CIEE segue ampliando seu papel na inclusão social e profissionalização de jovens. A instituição, responsável por inserir 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, desenvolve ações socioassistenciais voltadas à capacitação e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias, mantendo sua atuação como a maior ONG de trabalho jovem da América Latina.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia