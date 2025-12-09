Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

CIEE prevê 68 mil vagas de estágio até fevereiro; Pará concentra o maior volume no Norte

A região Norte reúne 4,8 mil oportunidades, sendo 1.970 no Pará

Thaline Silva*
fonte

As áreas com mais vagas de estágio são Educação, Administração e Direito. Na aprendizagem, destacam-se Administração, Logística e Varejo (Foto/Freepik: @jcomp)

O período entre dezembro e fevereiro é considerado o melhor momento do ano para estudantes que buscam uma oportunidade de trabalho. Nesse intervalo, a rotatividade aumenta devido ao fim de cursos e de contratos de estágio, abrindo novas vagas em todo o país. No Norte, o Pará se destaca com a previsão de 1.970 oportunidades até fevereiro de 2026, posicionando-se como o estado com maior volume de vagas na região. No cenário nacional, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 68,2 mil vagas de estágio e aprendizagem no mesmo período.

VEJA MAIS

 

image Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte
CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

image CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever
As vagas de estágio oferecem bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte

As áreas com maior oferta para estágio são Educação, Administração e Direito, enquanto, no caso da aprendizagem, sobressaem Administração, Logística e Varejo. Mesmo com São Paulo liderando o ranking nacional, o Pará concentra o maior número de vagas entre os estados nortistas e integra o conjunto de regiões onde a movimentação sazonal deve ampliar as chances de ingresso de jovens no mercado de trabalho.

No Brasil, o estado de São Paulo deve abrir o maior número de oportunidades: 33 mil oportunidades, sendo 31,9 mil delas destinadas a estagiários.

Até novembro de 2025, o CIEE acumulou 290 mil contratos ativos de estágio e aprendizagem em todo o país, número 7% maior que o registrado no mesmo período de 2024. O crescimento indica uma tendência positiva para jovens e adolescentes em busca da primeira experiência profissional.

Segundo Patrícia Testai, gerente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, a virada do ano é decisiva para quem procura uma oportunidade. “O período de dezembro a fevereiro é de fundamental importância porque reúne o maior contingente de vagas do ano. Aos que buscam uma oportunidade, é importante sempre manter os dados atualizados no portal CIEE e ficar atento ao celular e e-mail”, orienta.

Com 61 anos de atuação, o CIEE segue ampliando seu papel na inclusão social e profissionalização de jovens. A instituição, responsável por inserir 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, desenvolve ações socioassistenciais voltadas à capacitação e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias, mantendo sua atuação como a maior ONG de trabalho jovem da América Latina.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIEE

Pará
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda