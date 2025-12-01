CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever
As vagas de estágio oferecem bolsa de até R$ 1.000 e auxílio-transporte
O Pará tem duas vagas de aprendiz e 14 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas, entre elas Administração, Informática e Engenharia de Produção. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.225,00, além de auxílio-transporte.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Engenharia de Produção – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 15h às 21h
• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
• Código da OE: 5856259
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259
Arquivologia – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 5840530
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530
Administração – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre
• Código da OE: 5840519
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519
Informática – (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 12h às 18h
• Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre
• Código da OE: 5854168
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168
Administração – (Estágio)
• Cidade: São Miguel do Guamá – PA
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 7h às 13h
• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5865031
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5865031
Ensino Médio – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 14h às 20h
• Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre
• Código da OE: 5854492
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854492
Informática – (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 9h às 14h
• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
• Código da OE: 5816004
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004
Informática – (Estágio – PCD)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.222,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando 2º ao 13º semestre
• Código da OE: 5841517
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5841517
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
