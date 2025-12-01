CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

O Pará tem duas vagas de aprendiz e 14 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas, entre elas Administração, Informática e Engenharia de Produção. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.225,00, além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Engenharia de Produção – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 15h às 21h

• Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

• Código da OE: 5856259

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259

Arquivologia – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

• Código da OE: 5840530

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530

Administração – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre

• Código da OE: 5840519

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519

Informática – (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 12h às 18h

• Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre

• Código da OE: 5854168

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168

Administração – (Estágio)

• Cidade: São Miguel do Guamá – PA

• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

• Carga horária: 7h às 13h

• Requisitos: Cursando 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5865031

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5865031

Ensino Médio – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 14h às 20h

• Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre

• Código da OE: 5854492

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854492

Informática – (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: 9h às 14h

• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre

• Código da OE: 5816004

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Informática – (Estágio – PCD)

• Cidade: Belém

• Bolsa-auxílio: R$ 1.222,00 + auxílio-transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando 2º ao 13º semestre

• Código da OE: 5841517

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5841517

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia