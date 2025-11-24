Capa Jornal Amazônia
Quer estudar na USP? Universidade abre inscrições com nota do Enem

O cadastro pode ser feito até 19 de dezembro, pelo site da Fuvest. A taxa de inscrição é de R$ 11.

Estadão Conteúdo
fonte

Fachada da USP, no Campus Ribeirão Preto (Cecília Bastos/USP Imagens)

A Universidade de São Paulo (USP) abriu às 12h desta segunda-feira, 24, as inscrições para quem deseja ingressar nos cursos de graduação da instituição em 2026 com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Enem-USP é uma alternativa para ingressar na universidade sem passar pelo vestibular tradicional da Fuvest, cuja prova da primeira fase foi aplicada neste domingo, 23.

Desde o processo seletivo do primeiro semestre de 2023, a USP passou a usar um sistema próprio, em substituição ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para selecionar estudantes que desejam ingressar na universidade com a nota do Enem. A mudança foi adotada por causa da diferença na data de início das aulas entre os alunos aprovados pela Fuvest e aqueles que entravam pelo Sisu.

Podem participar do Enem-USP estudantes que já concluíram ou irão concluir o ensino médio no ano letivo de 2025, além daqueles que possuem diploma de curso superior reconhecido. Também é obrigatório ter realizado o Enem 2025 como candidato regular.

Ao todo, são oferecidas 1,5 mil vagas em cursos de graduação - destas, 684 serão para ampla concorrência, 512 para egressos de escolas públicas e 304 para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. A lista dos convocados na primeira chamada regular será divulgada no dia 23 de janeiro de 2026.

Entre os cursos mais concorridos, Medicina oferecerá 44 vagas pelo Enem-USP: 23 em São Paulo, 13 em Ribeirão Preto e 8 de Bauru. Já Direito terá 75 vagas: 62 em São Paulo e 13 em Ribeirão Preto.

Variedades
