Concurso

Fundação ParáPaz abre seleção com vagas de níveis médio e superior em Belém

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva
fonte

As vagas são para Belém, com salários entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, além de gratificações e benefícios (Reprodução/Agência Pará)

A Fundação ParáPaz lançou nesta segunda-feira (24) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 004/2025 para contratação temporária de 14 profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são destinadas ao município de Belém, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, além de gratificações e benefícios previstos em lei.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, das 00h do dia 25 até 23h59 do dia 26 de novembro de 2025. O edital completo também está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Entre os cargos ofertados estão assistente administrativo, técnico em gestão social e técnico em administração e finanças, com jornada de 30 horas semanais. As atribuições detalhadas podem ser consultadas no edital.

Para participar, o candidato deve atender a requisitos básicos, como ter no mínimo 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, possuir formação compatível com o cargo e, quando necessário, registro em conselho profissional. Também não poderá ter sido desligado de função temporária na administração estadual nos últimos seis meses nem possuir impedimentos decorrentes de condenação judicial ou sanção administrativa.

O processo seletivo será conduzido por comissão designada pela Fundação ParáPaz e contará com quatro fases: inscrição, análise documental e curricular (eliminatória e classificatória), entrevista presencial e assinatura do contrato. O cronograma completo está disponível no edital.

A seleção seguirá normas previstas em legislações estaduais, como a Lei Complementar nº 07/1991, a LC nº 77/2011 e o Decreto nº 1.230/2015. Todas as etapas e comunicados oficiais serão publicados no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros, cabendo ao candidato acompanhar as atualizações.

A Fundação ressalta que todas as despesas relacionadas à participação no processo seletivo são de responsabilidade exclusiva dos candidatos.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

