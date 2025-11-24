Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diferentes áreas

O Pará tem uma vaga de aprendiz e 24 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas, entre elas Administração, Informática e Engenharia de Produção. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.222,00, além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Veja mais

Administração - (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h – 13h

Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre

Código da OE: 5840519

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519

Técnico em informática (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte

Carga horária: 8h – 13h

Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre C

Código da OE: 5856924

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856924

Arquivologia - (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte

Carga horária: 7h – 13h

Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5840530

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530

Informática - (Estágio)

Cidade: Ananindeua

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 12h – 18h

Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre

Código da OE: 5854168

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168

Engenharia de produção (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 15h – 21h

Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5856259

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259

Administração - (Estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte

Carga horária: 13h – 17h

Requisitos: Cursando 2º ao 6º semestre

Código da OE: 5834861

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834861

Informática (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 9h – 14h

Requisitos: cursando 1º ao 12º semestre

Código da OE: 5816004

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Informática - (Estágio – PCD)

Cidade: Belém

Bolsa-auxílio: R$ 1.222,00 + auxílio-transporte

Carga horária: A combinar

Requisitos: Cursando 2º ao 13º semestre

Código da OE: 5841517

Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5841517