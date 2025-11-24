Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diferentes áreas
As oportunidades têm bolsa-auxílio de até R$ 1.222,00 e mais auxílio-transporte
O Pará tem uma vaga de aprendiz e 24 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas, entre elas Administração, Informática e Engenharia de Produção. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.222,00, além de auxílio-transporte.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
Administração - (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
- Carga horária: 7h – 13h
- Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre
- Código da OE: 5840519
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519
Técnico em informática (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 8h – 13h
- Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre C
- Código da OE: 5856924
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856924
Arquivologia - (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
- Carga horária: 7h – 13h
- Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
- Código da OE: 5840530
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530
Informática - (Estágio)
- Cidade: Ananindeua
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: 12h – 18h
- Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre
- Código da OE: 5854168
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168
Engenharia de produção (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 15h – 21h
- Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
- Código da OE: 5856259
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259
Administração - (Estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
- Carga horária: 13h – 17h
- Requisitos: Cursando 2º ao 6º semestre
- Código da OE: 5834861
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834861
Informática (estágio)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
- Carga horária: 9h – 14h
- Requisitos: cursando 1º ao 12º semestre
- Código da OE: 5816004
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004
Informática - (Estágio – PCD)
- Cidade: Belém
- Bolsa-auxílio: R$ 1.222,00 + auxílio-transporte
- Carga horária: A combinar
- Requisitos: Cursando 2º ao 13º semestre
- Código da OE: 5841517
- Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5841517
