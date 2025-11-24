Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Veja as vagas de estágio abertas no Pará em diferentes áreas

As oportunidades têm bolsa-auxílio de até R$ 1.222,00 e mais auxílio-transporte

O Liberal

O Pará tem uma vaga de aprendiz e 24 vagas de estágio, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas, entre elas Administração, Informática e Engenharia de Produção. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.222,00, além de auxílio-transporte. 

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433. 

Veja mais

image Estágios no Pará oferecem bolsas de até R$ 1.200; confira as vagas abertas
CIEE está com 33 vagas abertas, sendo 28 para estágio e 5 para aprendizagem

image Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.200 e auxílio-transporte
CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

Administração - (Estágio)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 7h – 13h
  • Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre
  • Código da OE: 5840519
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519

Técnico em informática (estágio)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.000,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 8h – 13h
  • Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre C
  • Código da OE: 5856924
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856924

Arquivologia - (Estágio)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 7h – 13h
  • Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
  • Código da OE: 5840530
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530

Informática - (Estágio)

  • Cidade: Ananindeua
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 12h – 18h
  • Requisitos: Cursando 1º ao 10º semestre
  • Código da OE: 5854168
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5854168

Engenharia de produção (Estágio)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 15h – 21h
  • Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
  • Código da OE: 5856259
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5856259

Administração - (Estágio)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
  • Carga horária: 13h – 17h
  • Requisitos: Cursando 2º ao 6º semestre
  • Código da OE: 5834861
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834861

Informática (estágio)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
  • Carga horária: 9h – 14h
  • Requisitos: cursando 1º ao 12º semestre
  • Código da OE: 5816004
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Informática - (Estágio – PCD)

  • Cidade: Belém
  • Bolsa-auxílio: R$ 1.222,00 + auxílio-transporte
  • Carga horária: A combinar
  • Requisitos: Cursando 2º ao 13º semestre
  • Código da OE: 5841517
  • Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5841517
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vagas de estágio e aprendiz

ciee
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS

Fundação ParáPaz abre seleção com vagas de níveis médio e superior em Belém

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

24.11.25 11h22

concurso

IGEPPS abre seleção em 8 cidades do Pará com salários de R$ 6,5 mil

Seleção contempla cidades como Belém, Santarém, Marabá e Altamira; inscrições são gratuitas e ocorrem nos dias 24 e 25 de novembro

22.11.25 16h15

PSS Seduc

Seduc inicia inscrições para seleção de professores da rede estadual; veja como participar

As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente via internet pelo site da Seduc

18.11.25 9h25

PSS

FCP abre vagas para atuação nas Usinas da Paz; veja como participar

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 19 a 24 de novembro

14.11.25 9h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda