O Liberal chevron right Emprego chevron right

Confira as vagas de estágio abertas no Pará com bolsa de até R$ 1.200 e auxílio-transporte

CIEE tem oportunidades para estudantes de diversas áreas

Thaline Silva*
fonte

Interessados devem ficar atentos aos requisitos da seleção (Foto: Freepik)

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 1.222. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Entre as oportunidades, estão vagas nas áreas de  Direito, Administração, Informática e mais. 

Para entrar em contato, os estudantes devem acessar o portal CIEE: https://portal.ciee.org.br  ou ligar para a central de Atendimento: 3003-2433

Informática - (Estágio – PCD)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.222,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando 2º ao 13º semestre
• Código da OE: 5841517
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5841517

Arquivologia - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 07:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 5840530
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840530

Administração - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio-transporte
• Carga horária: 07:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando 1º ao 2º semestre
• Código da OE: 5840519
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5840519

Técnico em Eletrotécnica - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 800,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 07:30 – 12:30
• Requisitos: Cursando 1º ao 5º semestre
• Código da OE: 5810666
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5810666

Publicidade e Propaganda - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 14:00 – 18:00
• Requisitos: Cursando 4º ao 10º semestre
• Código da OE: 5833985
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5833985

Informática - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 09:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre
• Código da OE: 5834943
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834943

Administrativo - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 700,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 07:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 5802828
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5802828

Informática - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 09:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando 1º ao 12º semestre
• Código da OE: 5816004
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5816004

Administração - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 568,15 + auxílio-transporte
• Carga horária: 13:00 – 17:00
• Requisitos: Cursando 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 5834861
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5834861

Ensino Médio - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 1.100,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 10:00 – 16:00
• Requisitos: Cursando 3º ao 4º semestre
• Código da OE: 5828818
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5828818

Direito - (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa-auxílio: R$ 900,00 + auxílio-transporte
• Carga horária: 09:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre
• Código da OE: 5817925
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5817925

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

VAGAS CIEE

estágio
Emprego
