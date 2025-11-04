Capa Jornal Amazônia
Semas abre seleção com vagas para níveis médio e superior no Pará; veja como participar

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 10 e 12 de novembro

Thaline Silva*
fonte

O processo seletivo oferece salários variam de R$ 1.528,25 a R$ 2.186,87, além de benefícios (Ricardo Amanajás/AgênciaPará)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) divulgou, nesta segunda-feira (4), o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 4/2025, destinado à contratação temporária de profissionais para atuar em Belém e em núcleos regionais do interior do Pará.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 10 e 12 de novembro, exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br.

O edital oferece oportunidades para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 1.528,25 a R$ 2.186,87, além de benefícios.

Entre as funções de nível médio estão Auxiliar Ambiental – Serviços Operacionais e Assistente Ambiental – Área Administrativa, ambos com vencimento base de R$ 1.528,25. Já para nível superior, há vagas para diversas formações, como Direito, Ciências Ambientais, Engenharias (Civil, Ambiental, Florestal, Agronômica, Química e Sanitária), Geografia, Biologia, Oceanografia, Serviço Social, Estatística, Comunicação Social, Administração, Contabilidade e Psicologia, entre outras.

Também há oportunidades para Analista de Informática — nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Redes de Computadores e Sistemas de Informação — e para Analista de Infraestrutura (Engenharia Civil), com remuneração inicial de R$ 2.186,87.

As contratações serão temporárias, conforme a Lei Complementar nº 07/1991, o Decreto Estadual nº 1.230/2015, o Decreto nº 1.741/2017, a Lei Estadual nº 5.810/1994 e a Lei nº 10.989/2025.

Os profissionais selecionados poderão atuar tanto na sede da Semas, em Belém, quanto nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (NURE), localizados em Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Palavras-chave

PSS

semas

Concurso
.
